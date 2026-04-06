《乩身》白髮小鬼童星身份曝光！　「奪金鐘獎」上台感言笑翻全場

記者黃庠棻／台北報導

Netflix原創奇幻民俗動作影集《乩身》改編自同名人氣漫畫與小說，融合台灣宮廟文化、傳統信仰與現代奇幻敘事，打造獨具風格的「東方驅魔神探」世界觀。由柯震東、王柏傑、薛仕凌、陳姸霏、楊銘威、陳以文等人主演，2日上線後掀起許多討論。

▲《乩身》上線後受到許多好評。（圖／Netflix提供）

—--------------以下有雷------------------

[廣告]請繼續往下閱讀...

柯震東在《乩身》中，因為年少犯下無法挽回的罪，害得自己的父母在地獄替他贖罪，他為了讓爸媽在地獄過得好一點，接受三太子（王柏傑飾）的要求成為他在陽間的乩身。而他在經過與陳七殺（陳以文飾）對決之後，遇到對方養的一個白髮小鬼。

▲《乩身》白髮小鬼真實身份曝光。（圖／翻攝自Threads）

這位白髮小鬼後續透露給韓杰（柯震東飾），有關吳天機（薛仕凌飾）的重要線索，後續也跟著韓杰一起住在東風市場，跟大鶴飾演的王小明黏在一起，甚至在最後的大戰之中，他也與韓杰站在同一陣線。影集上線之後，這個可愛的白髮小鬼也引起熱議。

▲《乩身》白髮小鬼真實身份曝光。（圖／翻攝自Threads）

事實上，這位白髮小鬼由童星鄒暟澐飾演，《乩身》上線後他透過媽媽發文，坦言這是自己演出的第一部影集，光是化妝就要花上4、5個小時，但自己在拍攝過程仍覺得有趣，更有不少民眾猜測他是個女生，他也曬出殺青時與柯震東的合照，笑說「白髮小鬼是男生啦」。

▲《乩身》白髮小鬼真實身份曝光。（圖／翻攝自Threads）

其實鄒暟澐在《乩身》上線前，早就在公眾視野亮相過，2025年10月的金鐘獎頒獎典禮，他主演的兒童情境喜劇《什麼都沒有雜貨店》獲頒節目創新獎，他在台上說道「我要謝謝願意來陪小朋友拍戲的爸爸媽媽們，因為你們會犧牲自己的寶貴時間，像我媽媽她原本也有她自己的大好人生啊！辛苦你們了！謝謝！」一番真摯感言讓全場笑聲及掌聲不斷。





▲鄒暟澐已拿過金鐘獎。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）