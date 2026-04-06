吳慷仁陸片演變態封神！　「一秒變臉演技」微博全讚爆：看到後背發涼

記者田暐瑋／綜合報導

金馬影帝吳慷仁去年9月進軍大陸、簽約「壹心娛樂」後紛擾不斷，而他首度參演陸劇《危險關係》，女主角是孫儷，終於定檔於3月31日播出。他在劇中飾演「斯文敗類」羅梁醫生，以其細膩的微表情和強烈的角色反差，成功塑造出角色的陰險個性，讓大陸觀眾一面倒狂讚他是「華語圈最會演變態的男人」。

吳慷仁演技被讚爆影片請點此

吳慷仁在片中因為精湛演技登上微博熱搜，在角色塑造方面展現了驚人的層次感，透過微妙的表情變化，成功詮釋出角色的複雜性，例如在引導孫儷傾訴的過程中，他一秒變臉流露出輕蔑與冷冽的眼神，讓觀眾感受到角色的虛偽與操控欲，劇中他不惜自虐，為了呈現角色的真實痛感，甚至用打火機燒灼自己的手臂。

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▲吳慷仁演技被讚爆。（圖／翻攝自微博）



此外，吳慷仁與孫儷的對手戲更是增添不少張力，吳慷仁以「以退為進」的方式，利用假深情的台詞製造情感陷阱，摔杯嘶吼展現癲狂爆發力，孫儷以沈默落淚傳遞窒息的絕望，兩人深厚的演技展現高強度戲劇張力，網友紛紛讚嘆：「沒有一句台詞，卻演盡所有情緒！」與孫儷的對手戲被形容為「高手過招」。

▲吳慷仁演技被讚爆。（圖／翻攝自微博）

吳慷仁的角色表面上是個溫柔的精神科醫生，幫孫儷飾演的單親媽媽帶孩子、查案，背地裡卻是個PUA高手，引導對方一步步走進他的陷阱，在觀眾的評價中，對吳慷仁的演技幾乎全是正面評價，許多網友驚嘆：「演技是演員最好的醫美」、「演得太好，好到讓人後背發涼」。

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