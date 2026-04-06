草爺曝「科學盡頭是玄學」　揭神行盃第三屆移師高雄

記者許逸群／台北報導

由藝人草爺、柯大堡共同發起的「神行盃國際四驅車大賽」，今（6日）正式宣布，備受矚目的第三屆賽事將首度移師至南台灣的高雄岡山城隍殿盛大舉辦。這項將四驅車競速與傳統廟宇信仰文化巧妙結合的賽事，預計將吸引更多來自全台的玩家參與。

▲草爺發起的神行盃，第三屆賽事將移師高雄。（圖／神行盃提供）

「神行盃」系列賽事以其獨特的舉辦形式，在四驅車玩家社群中掀起熱烈討論。過往賽事不僅提供專業級的國際賽道，更融入「鑽轎底」等民俗儀式。第二屆賽事中，草爺、柯大堡等人更化身為城隍爺、西秦王爺等神祇，與選手們一同感受賽事氛圍，營造出宛如「穿越劇」般的奇幻場景。

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▲草爺發起的神行盃賽事有眾多民眾參與。（圖／神行盃提供）

發起人之一的草爺，分享了他與城隍爺的深厚淵源。他透露童年時期曾有無法解釋的經歷，最終在城隍廟被收為契子後才獲得改善，笑稱「科學盡頭是玄學」。這次「神行盃」選擇在城隍爺面前舉辦，對他而言別具意義。而另一位發起人柯大堡，則是在草爺贈送的四驅車啟蒙下，找到了與妻子、女兒共同的親子興趣，他還為賽事創作了主題曲《瘋狂四驅》。

「神行盃」自創辦以來，憑藉專業的賽道設計、公平的競賽規則以及熱鬧的現場氣氛，已在四驅車玩家社群中建立起良好的口碑，成為一項指標性賽事。繼前兩屆在北部地區舉辦後，第三屆賽事將地點拉至高雄岡山城隍殿，不僅擴大了賽事的地理範圍，更期望透過與在地信仰中心的結合，吸引更多南台灣的玩家參與，共同締造新的賽事紀錄與美好回憶。