易烊千璽遭「偷臉」拍短劇！開告AI換臉侵權　強硬發聲：最重關10年

記者田暐瑋／綜合報導

大陸娛樂圈面臨更嚴峻的「影視寒冬」狀態，繼微短劇崛起動搖長劇收視市場，緊接著AI劇量產帶來更大衝擊，連易烊千璽都成為受害者，遭AI生成短劇擅用肖像及聲音，造成嚴重的形象損害，他的工作室也隨即發布嚴正聲明。

紅果短劇利用深度合成技術，未經授權擅自使用其肖像及聲音，偽造易烊千璽的面部特徵和聲音生成AI劇集，並在商業平台上進行播出，造成嚴重的形象損害，加上部分片段被用於懸疑驚悚題材，存在醜化藝人形象的風險，相關劇集的熱度值高達4000萬至7500萬，引發大量網友指認侵權。

▲易烊千璽肖像和聲音遭短劇盜用。（圖／翻攝自微博）



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易烊千璽工作室強硬發聲，表示短劇方不僅涉及侵犯肖像權，也可能觸犯大陸刑法第266條，若侵權行為獲利超過5萬人民幣，可能面臨最高10年的有期徒刑，工作室已委託律師展開蒐集證據及訴訟評估，要求立即下架所有侵權內容。

▲易烊千璽肖像和聲音遭短劇盜用。（圖／翻攝自微博）



對此，紅果短劇平台的客服對此表示，AI技術屬於新興類型，相關內容的審核尚不完善，儘管已在易烊千璽工作室發表聲明後下架涉事劇集，但回應仍受到質疑，被認為這是推卸責任的表現，多數網友痛斥紅果平台「躺著賺錢」，擔心AI技術的濫用會壓縮真人演員的生存空間。

▲易烊千璽肖像和聲音遭短劇盜用。（圖／翻攝自微博）