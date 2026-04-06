邊佑錫曾是渣男友！10年後合作《21世紀》　IU幫講話：加倍帥回來

記者吳睿慈／台北-首爾連線報導

年度浪漫大作《21世紀大君夫人》由IU、邊佑錫領銜主演，戲劇6日在首爾舉辦開播記者會，兩位主角穿著華麗的劇服現身，IU穿著雪白婚紗禮服現身，190公分的邊佑錫以筆挺的王室軍裝登場，英姿震撼全場。有趣的是，兩人10年前曾在《月之戀人—步步驚心：麗》有過因緣，但當時邊佑錫飾演劈腿前男友，相隔10年再見，IU幽默笑虧「這次加倍對我好」，逗笑所有人。

▲IU、邊佑錫6日出席《21世紀大君夫人》發布記者會。（圖／翻攝自mbcdrama_now IG）



IU、邊佑錫主演的《21世紀大君夫人》還未播出已經有著高話題，兩人6日出席記者會，在邊佑錫的提議下，穿著海報裡的服裝現身，邊佑錫更一秒入戲，用角色「理安大君」的口吻表示「我盡力了」，希望粉絲多多支持戲劇。IU則是化身財閥千金「成熙周」，自信滿滿地說「我沒有掉出過業界第一名，我相信我們組也會做出業界第一名的成績」，對於收視率信心喊話。

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▲邊佑錫10年前飾演IU的前男友。（圖／翻攝自mbcdrama_now IG）



兩人此次合作在預告片裡展現完美默契，但邊佑錫也被主持人虧「是讓IU受傷的前男友」，IU笑著表示「對！」緊接著，她幫忙緩頰：「所以這次邊佑錫加倍帶著彌補當年錯誤的決心，以非常帥氣的角色回來了，那個時候大約在10年前，他在《月之戀人—步步驚心：麗》裡飾演和我閨蜜劈腿的男友。」

▲《21世紀大君夫人》主演們感情超好。（圖／翻攝自mbcdrama_now IG）



感情好到在記者會上互虧，IU也說：「我們的默契就像是準備了10年一樣，幾乎沒有什麼尷尬的時刻。雖然這10年間沒有特別聯絡，但相處起來很自在。而且剛好是在第10年一起合作，讓我也覺得，10年後如果還能再一起合作也會很不錯。以10年為一個週期合作，感覺也能看到彼此的成長，應該會很有意思。」《21世紀大君夫人》4月10日起將在Disney+獨家上架播出。