ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

謝娜《浪姐7》主持挨轟！提詞機內容曝
可能有新颱風 影響台機率曝
張凌赫遭女粉擋車狂嗆「我有病」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

李道瑜 郭書瑤 張震 謝和弦 曾沛慈 魏如萱 黃曉明 朱孝天

黃宏軒母抗癌成功！「從病榻到櫻花樹下」圓夢：最幸福的旅行是我們還能一起去

記者張筱涵／綜合報導

藝人黃宏軒6日在Instagram分享一段影片，記錄陪伴媽媽抗癌並實現旅行約定的過程，內容溫馨又動人。

▲▼黃宏軒。（圖／翻攝自Instagram／xuan_0814）▲▼黃宏軒。（圖／翻攝自Instagram／xuan_0814）

▲黃宏軒分享母親抗癌成功，一同前往日本賞花的影片。（圖／翻攝自Instagram／xuan_0814）

從病床到出國旅行　一年約定成真

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃宏軒在貼文中透露，一年前曾與媽媽約定「只要身體治好了，就一起去旅行」，如今終於實現承諾。他也在影片字幕中寫下：「一年前答應妳，如果身體（癌症）治好了，就一起去旅行，一年後，我們做到啦！」

從黃宏軒曝光的一年前後對照照片中，可見一年前媽媽躺在病床上接受治療，身形消瘦，手上仍掛著點滴，流露出當時艱辛的治療過程，隨著時間推進，一年後的母子倆則是在日本旅遊，櫻花樹下合影、街頭散步，氣氛輕鬆愉快。

▲▼黃宏軒。（圖／翻攝自Instagram／xuan_0814）▲▼黃宏軒。（圖／翻攝自Instagram／xuan_0814）

▲黃媽媽非常開心去到東京旅遊。（圖／翻攝自Instagram／xuan_0814）

▲▼黃宏軒。（圖／翻攝自Instagram／xuan_0814）▲▼黃宏軒。（圖／翻攝自Instagram／xuan_0814）

▲黃宏軒分享旅遊點滴。（圖／翻攝自Instagram／xuan_0814）

醫生曾評估僅剩一年　母親堅持走過低谷

黃宏軒也在影片中提到，當時醫生曾表示若放棄治療，「只剩下半年到一年的時間」，但母親沒有選擇退縮，而是努力走過這段艱難歷程：「從醫生說放棄就只剩下半年到一年的時間，到現在迎來重生後的第一年，這一條路妳走得很辛苦，卻也無比燦爛。」字句間流露對母親的心疼與敬佩。

母親圓夢東京　笑喊「60年來第一次」

影片中也捕捉到黃媽媽首次踏上東京的喜悅瞬間，興奮表示「東京我來了！」，並笑說這是「60年來第一次站在新宿街頭」，神情充滿期待與開心。不論是在車上、街頭或機場通道，她臉上始終掛著笑容，與過去病榻上的模樣形成強烈對比，也讓整段影片更顯珍貴。

▲▼黃宏軒。（圖／翻攝自Instagram／xuan_0814）

▲黃媽媽說60年來第一次站在新宿街頭。（圖／翻攝自Instagram／xuan_0814）

感悟家人意義　喊話病友「不要讓病痛偷走笑容」

黃宏軒也透過這段經歷，分享對生命與家庭的體悟。他表示，看見母親像孩子般開心的笑容，才真正理解「家人的存在就是生命裡最溫暖的陽光」。同時，他也將這份力量傳遞給正在面對病痛或是重要親友正在面對病痛的人，「用樂觀的心情去面對它，不要讓病痛偷走你的笑容」，並強調笑容其實是最強大的武器。

影片最後，黃宏軒感性寫下：「原來最幸福的旅行不是去了哪裡，而是我們還能一起去。」

▲▼黃宏軒。（圖／翻攝自Instagram／xuan_0814）

▲黃宏軒和媽媽俏皮可愛的合照。（圖／翻攝自Instagram／xuan_0814）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

黃宏軒

推薦閱讀

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 「早已離世15年」　58歲罹癌逝

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 「早已離世15年」　58歲罹癌逝

6小時前

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」！　全網笑瘋本人自嘲：壓壓驚

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」！　全網笑瘋本人自嘲：壓壓驚

18小時前

《古惑仔》軍師陳耀猝逝！　「醉酒摔傷腦出血不治」大佬B證實噩耗

《古惑仔》軍師陳耀猝逝！　「醉酒摔傷腦出血不治」大佬B證實噩耗

19小時前

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

20小時前

賴銘偉當眾淚崩！抱父痛哭「中斷表演」：10年前大火燒到一無所有

賴銘偉當眾淚崩！抱父痛哭「中斷表演」：10年前大火燒到一無所有

6小時前

紅到上《RM》！他餐廳脫序「暴打女BJ、室內抽菸」　直播全留證據

紅到上《RM》！他餐廳脫序「暴打女BJ、室內抽菸」　直播全留證據

7小時前

《陽光女子合唱團》領1800萬補助稱「中國台灣」　金馬主席張震發聲

《陽光女子合唱團》領1800萬補助稱「中國台灣」　金馬主席張震發聲

23小時前

獨家／SJ演唱會出事！欄杆突斷掉「粉絲1樓墜到B1」　始源衝上前關心

獨家／SJ演唱會出事！欄杆突斷掉「粉絲1樓墜到B1」　始源衝上前關心

21小時前

喬任梁離世10年心痛真相！父首發聲：死前1天身體發硬　房內漆黑全是藥

喬任梁離世10年心痛真相！父首發聲：死前1天身體發硬　房內漆黑全是藥

8小時前

27歲才華皇后Misua猝逝！　《變裝皇后秀》緊急暫停拍攝

27歲才華皇后Misua猝逝！　《變裝皇后秀》緊急暫停拍攝

8小時前

曾沛慈《浪姐7》唱〈夠愛〉有譜？　謝和弦妻鬆口1條件：會請他考慮

曾沛慈《浪姐7》唱〈夠愛〉有譜？　謝和弦妻鬆口1條件：會請他考慮

22小時前

張凌赫遭圍堵現場曝！女粉擋車狂嗆「我有病」　工作室怒發聲明

張凌赫遭圍堵現場曝！女粉擋車狂嗆「我有病」　工作室怒發聲明

8小時前

熱門影音

曾沛慈首登「浪姐7」贏了　喊「我要炸裂舞台」

曾沛慈首登「浪姐7」贏了　喊「我要炸裂舞台」
SJ演唱會欄杆突斷掉　粉絲從1樓摔到B1

SJ演唱會欄杆突斷掉　粉絲從1樓摔到B1
大蛇丸放閃「女友來找我玩」　Fred挖坑想看她還洋蔥臉

大蛇丸放閃「女友來找我玩」　Fred挖坑想看她還洋蔥臉
台灣粉絲辦「李洪基春酒宴」　本尊竟然真的來了！

台灣粉絲辦「李洪基春酒宴」　本尊竟然真的來了！
T.O.P回歸再度提BIGBANG！　GD.太陽.大聲念舊情幫宣傳

T.O.P回歸再度提BIGBANG！　GD.太陽.大聲念舊情幫宣傳
蕭薔「浪姐7」狂飆金句　「不一定要逐ㄩˋ，但要逐夢」

蕭薔「浪姐7」狂飆金句　「不一定要逐ㄩˋ，但要逐夢」
49歲王俐人賣吹風機　激凸影片眼睛不知道看哪

49歲王俐人賣吹風機　激凸影片眼睛不知道看哪
江語晨《浪姐7》唱現場走音　高EQ：給我一些機會吧

江語晨《浪姐7》唱現場走音　高EQ：給我一些機會吧
范瑋琪《乘風7》初舞台戰敗　〈如果的事〉台下打氣：好聽

范瑋琪《乘風7》初舞台戰敗　〈如果的事〉台下打氣：好聽
周杰倫「女兒殿下」看演唱會　遇塞車急壞：他說要等我欸！

周杰倫「女兒殿下」看演唱會　遇塞車急壞：他說要等我欸！
李心潔唱〈自由〉嗨爆了　登「浪姐7」舞台超穩

李心潔唱〈自由〉嗨爆了　登「浪姐7」舞台超穩
曾沛慈被土味情話撩到無言　連線汪東城唱《終極一班》OST

曾沛慈被土味情話撩到無言　連線汪東城唱《終極一班》OST
小S脫口「派翠克認愛檸檬」　他崩潰跳起來：這直播欸！

小S脫口「派翠克認愛檸檬」　他崩潰跳起來：這直播欸！

周渝民接球超帥：有梅西的影子XD　重回歌手身分「沒有F4做不到」

周渝民接球超帥：有梅西的影子XD　重回歌手身分「沒有F4做不到」

BIGBANG真的在MAMA合體了！　GD.太陽.大聲飆〈BANG BANG BANG〉

BIGBANG真的在MAMA合體了！　GD.太陽.大聲飆〈BANG BANG BANG〉

李多慧努力減肥「被照片嚇到」　IG追蹤破200萬：感謝台灣人

李多慧努力減肥「被照片嚇到」　IG追蹤破200萬：感謝台灣人

李心潔.張震嶽首度合唱《自由》　她感親切...他笑：我像馬來西亞人

李心潔.張震嶽首度合唱《自由》　她感親切...他笑：我像馬來西亞人

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

江宏傑早得知福原愛再婚懷孕　拒絕湊對蔡尚樺「錢姐就OK」

江宏傑早得知福原愛再婚懷孕　拒絕湊對蔡尚樺「錢姐就OK」

《逐玉》不齊而俞合體！對看超甜　孔雪兒.鄧凱互換重現「做我的皇后」

《逐玉》不齊而俞合體！對看超甜　孔雪兒.鄧凱互換重現「做我的皇后」

《夜魔俠：重生》第二季開播！　硬派「暴力美學」飆95%爛番茄

《夜魔俠：重生》第二季開播！　硬派「暴力美學」飆95%爛番茄

Jennie高空唱一半「欄杆沒鎖好」險墜落　驚悚瞬間被拍下...粉絲嚇壞：OMG！

Jennie高空唱一半「欄杆沒鎖好」險墜落　驚悚瞬間被拍下...粉絲嚇壞：OMG！

王彩樺放送D奶自豪「我真的就很大」　蔡秋鳳「結屎面」張秀卿：不開心嗎

王彩樺放送D奶自豪「我真的就很大」　蔡秋鳳「結屎面」張秀卿：不開心嗎

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

看更多

【絕對是親生的】都說女兒像爸爸　這一跌我信了XD

即時新聞

剛剛
剛剛
49分鐘前0

莫莉單身5年喊想戀愛！理想型大公開　自曝「很好追」：我私下是含羞草

1小時前0

演員是真音樂家！《音樂家四重奏》4把小提琴總價「12億台幣」超狂

1小時前47

成人展南下！TAE博覽會「百位AV女優助陣」　怪物新人男優也來了

1小時前0

NCT成員TEN離開SM！出道10年迎新挑戰　承諾不退團：有大家才有我

1小時前0

星二代不閃兵「二度入伍」！　險因1事翻臉意外治好「1症頭」

2小時前2

胡瓜神還原舞步零誤差！　無尊慘翻車「資深男星意外奪高分」全場震驚

2小時前94

SJ演唱會欄杆坍塌3粉絲墜地！　受傷當事人曝「厲旭醫院守整晚」

2小時前1

八點檔年下男星追了三生三世「激吻蘇晏霈」　一緊張不小心親歪了

2小時前21

「韓導演被打死」妹妹現身！加害者惡劣後續曝　她慟：生活已崩塌

2小時前2

周杰倫睽違24年再揪合作！　大咖男星放話：要讓方文山有壓力

讀者迴響

熱門新聞

  1. 掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年
    6小時前206
  2. 金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚
    18小時前1833
  3. 《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」
    19小時前2611
  4. 郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了
    20小時前3015
  5. 賴銘偉當眾淚崩！抱父痛哭「中斷表演」
    6小時前162
  6. 紅到上《RM》！他餐廳脫序「暴打女BJ、室內抽菸」　直播全留證據
    7小時前206
  7. 《陽光女子合唱團》稱「中國台灣」　金馬主席張震發聲
    23小時前4435
  8. 獨家／SJ演唱會出事！欄杆突斷掉「一排粉絲1樓墜到B1」
    21小時前283
  9. 喬任梁離世10年心痛真相！父首發聲：死前1天身體發硬
    8小時前104
  10. 《變裝皇后秀》緊急喊卡！27歲皇后Misua猝逝
    8小時前63
ETtoday星光雲

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合