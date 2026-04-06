黃宏軒母抗癌成功！「從病榻到櫻花樹下」圓夢：最幸福的旅行是我們還能一起去

記者張筱涵／綜合報導

藝人黃宏軒6日在Instagram分享一段影片，記錄陪伴媽媽抗癌並實現旅行約定的過程，內容溫馨又動人。

▲黃宏軒分享母親抗癌成功，一同前往日本賞花的影片。（圖／翻攝自Instagram／xuan_0814）



從病床到出國旅行 一年約定成真

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黃宏軒在貼文中透露，一年前曾與媽媽約定「只要身體治好了，就一起去旅行」，如今終於實現承諾。他也在影片字幕中寫下：「一年前答應妳，如果身體（癌症）治好了，就一起去旅行，一年後，我們做到啦！」

從黃宏軒曝光的一年前後對照照片中，可見一年前媽媽躺在病床上接受治療，身形消瘦，手上仍掛著點滴，流露出當時艱辛的治療過程，隨著時間推進，一年後的母子倆則是在日本旅遊，櫻花樹下合影、街頭散步，氣氛輕鬆愉快。

▲黃媽媽非常開心去到東京旅遊。（圖／翻攝自Instagram／xuan_0814）



▲黃宏軒分享旅遊點滴。（圖／翻攝自Instagram／xuan_0814）

醫生曾評估僅剩一年 母親堅持走過低谷

黃宏軒也在影片中提到，當時醫生曾表示若放棄治療，「只剩下半年到一年的時間」，但母親沒有選擇退縮，而是努力走過這段艱難歷程：「從醫生說放棄就只剩下半年到一年的時間，到現在迎來重生後的第一年，這一條路妳走得很辛苦，卻也無比燦爛。」字句間流露對母親的心疼與敬佩。

母親圓夢東京 笑喊「60年來第一次」

影片中也捕捉到黃媽媽首次踏上東京的喜悅瞬間，興奮表示「東京我來了！」，並笑說這是「60年來第一次站在新宿街頭」，神情充滿期待與開心。不論是在車上、街頭或機場通道，她臉上始終掛著笑容，與過去病榻上的模樣形成強烈對比，也讓整段影片更顯珍貴。

▲黃媽媽說60年來第一次站在新宿街頭。（圖／翻攝自Instagram／xuan_0814）



感悟家人意義 喊話病友「不要讓病痛偷走笑容」

黃宏軒也透過這段經歷，分享對生命與家庭的體悟。他表示，看見母親像孩子般開心的笑容，才真正理解「家人的存在就是生命裡最溫暖的陽光」。同時，他也將這份力量傳遞給正在面對病痛或是重要親友正在面對病痛的人，「用樂觀的心情去面對它，不要讓病痛偷走你的笑容」，並強調笑容其實是最強大的武器。

影片最後，黃宏軒感性寫下：「原來最幸福的旅行不是去了哪裡，而是我們還能一起去。」

▲黃宏軒和媽媽俏皮可愛的合照。（圖／翻攝自Instagram／xuan_0814）

