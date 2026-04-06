Vicky崩潰認情緒失控！孩子一句話就引爆　無奈吐心聲：真的忍不住

記者孟育民／台北報導

由白家綺、黃豪平主持的民視《醫學大聯盟》邀請藝人惟毅、Vicky、萁媽一起探討高壓工作型態下身體與心理逐漸累積的負擔，並由家醫科洪暐傑醫師與趙健良博士提供專業解析。Vicky則坦言，近期明顯感受到情緒失控的狀況增加，她表示，過去能理性溝通的情境，如今卻常因孩子的一句頂嘴而瞬間爆發，甚至做出事後後悔的行為與對話，她無奈表示：「不是不想控制，是那一瞬間真的忍不住。」

▲Vicky坦言情緒常失控。（圖／民視提供）

此外，惟毅分享有段時間左膝蓋長滿紅疹，看遍皮膚科與風濕免疫科都未見改善，甚至被懷疑與免疫問題有關，當時他正值創業初期，每天清晨六點跑市場，接著處理店務與通告，長期睡眠不足、壓力爆表，沒想到後來因治療灰指甲服用藥物，紅疹竟意外改善，也讓他開始反思身體與壓力之間的關聯。

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▲惟毅壓力太大健康亮紅燈。（圖／民視提供）

萁媽則她分享有一次手上同時拿著名貴手錶與垃圾，竟在無意間將手錶丟進垃圾桶，卻把垃圾留在手中，直到隔天才驚覺遺失，原來長期疲勞不只影響體力，也會影響認知與專注力。

▲萁媽。（圖／民視提供）

洪暐傑醫師指出，睡眠品質對記憶力與警覺性具有關鍵影響，在睡眠時配戴眼罩遮蔽光線，有助於增加深層睡眠時間，進而提升記憶表現與反應速度。也就是說，睡得「好」比睡得「久」更重要。