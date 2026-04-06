從未公開長相！台粉發現她是最強少女tuki.　本尊認證：被認出來了

記者吳睿慈／綜合報導

日本最強少女tuki.在2023年以歌曲〈晚餐歌〉打開超高知名度，歌曲創下4億超高播放次，創造神話。她從未公開過真實長相，4、5日在台北小巨蛋開唱，是她人生首次出國，甚至在用餐時，首度被歌迷認出真面目，她本人神奇到在推特發文「我人生第一次被要求簽名，（臉）被認出來了」，引起大批台灣歌迷朝聖。

▲tuki.在4、5日連續兩天在台北小巨蛋開唱。（圖／翻攝自tuki. IG、X）



tuki.首次海外公演獻給台灣，出發前還寫下「人生第一次出國好期待啊，飛機好可怕！」可愛模樣融化許多粉絲。她來到台灣開唱，特地用中文「大家好」打招呼，還分享去了夜市吃臭豆腐，大讚「真的很好吃！」年僅17歲的她首次出國，任何經驗都對她來說相當驚喜。

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不僅如此，tuki.甚至被台灣歌迷認出來，親切地在手機殼上簽名並寫下「謝謝」，歌迷驚喜PO文表示「tuki.來我們店裡吃飯了啊，人真的特別好，還給我簽名」，她從未公開過真面目，人生首次被歌迷認出來，驚訝地轉發對方的文字並寫下「我人生第一次被要求簽名，（臉）被認出來了」，她不忘稱讚歌迷是「幸運的男孩」。

▲tuki.從未公開長相，沒想到被認出來。（圖／翻攝自tuki. X）



這則貼文馬上掀起台灣歌迷轟動並朝聖，粉絲笑喊「居然遇到本人太羨慕了」、「太衝擊了」。值得一提的是，她此趟來台在演唱會尾聲，也用繁體中文的字幕表達謝意：「今天謝謝大家把你們珍貴的時間交給我，不過我想其實我也是一樣的，我把珍貴的時間也交給了大家，我們彼此把重要的時間、重要的心意、重要的感受帶到這裡，才能像現在這樣待在同一個地方，我真的覺得這是一件很特別的事情。所以對我來說，比起把大家當成觀眾、歌迷，我更覺得我們是一起在努力過生活的夥伴，演出快要結束了，還剩下三首歌，今天真的、真的很謝謝大家謝。」溫情告白一直支持她的歌迷。