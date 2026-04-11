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4月11日星座運勢／金牛優雅魅力全開　水瓶打扮成全場焦點

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：懂得讚美誇獎

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感情：打扮受人關注

財運：儲蓄穩健成長

幸運色：鵝黃色

貴人：天蠍

小人：雙子

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：外出洽談獲利

感情：今天異常感性

財運：財富研究有成

幸運色：米黃色

貴人：牡羊

小人：天蠍

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：網拍經營順暢

感情：異性緣很不錯

財運：開源節流有效

幸運色：芋紫色

貴人：牡羊

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：大談人生經驗

感情：友情日漸增溫

財運：業務獎金兌現

幸運色：米黃色

貴人：處女

小人：金牛

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：同事默契十足

感情：儀態表現優雅

財運：資金合理分配

幸運色：墨綠色

貴人：魔羯

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：洽談生意順利

感情：戀愛濃情蜜意

財運：投資穩當獲利

幸運色：淺藍色

貴人：雙子

小人：處女

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：擴展人際人脈

感情：親密互動增加

財運：資金穩定成長

幸運色：白色

貴人：水瓶

小人：天蠍

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：信用品德良好

感情：出色言談舉止

財運：財富管理有成

幸運色：孔雀藍

貴人：天秤

小人：雙魚

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：企劃創意十足

感情：微笑帶來桃花

財運：節省開支聚財

幸運色：茶綠色

貴人：雙子

小人：射手

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：交際適時讚美

感情：認識出色對象

財運：省錢方式奏效

幸運色：翡翠綠

貴人：射手

小人：獅子

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：公司同事幫忙

感情：得到對方關心

財運：財務問題解決

幸運色：水藍色

貴人：天蠍

小人：獅子

射手座 ♐

工作：廣招賢能人士

感情：安排短程旅行

財運：適合高額交易

幸運色：棕色

貴人：牡羊

小人：魔羯

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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ETtoday每日星座運勢星座運勢小孟老師清水孟國際塔羅小孟老師

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