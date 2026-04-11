4月11日星座運勢／金牛優雅魅力全開 水瓶打扮成全場焦點
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：懂得讚美誇獎
感情：打扮受人關注
財運：儲蓄穩健成長
幸運色：鵝黃色
貴人：天蠍
小人：雙子
雙子座 ♊
工作：外出洽談獲利
感情：今天異常感性
財運：財富研究有成
幸運色：米黃色
貴人：牡羊
小人：天蠍
天秤座 ♎
工作：網拍經營順暢
感情：異性緣很不錯
財運：開源節流有效
幸運色：芋紫色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：大談人生經驗
感情：友情日漸增溫
財運：業務獎金兌現
幸運色：米黃色
貴人：處女
小人：金牛
金牛座 ♉
工作：同事默契十足
感情：儀態表現優雅
財運：資金合理分配
幸運色：墨綠色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
處女座 ♍
工作：洽談生意順利
感情：戀愛濃情蜜意
財運：投資穩當獲利
幸運色：淺藍色
貴人：雙子
小人：處女
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：擴展人際人脈
感情：親密互動增加
財運：資金穩定成長
幸運色：白色
貴人：水瓶
小人：天蠍
天蠍座 ♏
工作：信用品德良好
感情：出色言談舉止
財運：財富管理有成
幸運色：孔雀藍
貴人：天秤
小人：雙魚
雙魚座 ♓
工作：企劃創意十足
感情：微笑帶來桃花
財運：節省開支聚財
幸運色：茶綠色
貴人：雙子
小人：射手
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：交際適時讚美
感情：認識出色對象
財運：省錢方式奏效
幸運色：翡翠綠
貴人：射手
小人：獅子
獅子座 ♌
工作：公司同事幫忙
感情：得到對方關心
財運：財務問題解決
幸運色：水藍色
貴人：天蠍
小人：獅子
射手座 ♐
工作：廣招賢能人士
感情：安排短程旅行
財運：適合高額交易
幸運色：棕色
貴人：牡羊
小人：魔羯
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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