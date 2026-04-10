4月10日星座運勢／射手、天秤理財獲利 牡羊賭運「見好就收」
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：抱持進步動力
感情：異性主動幫忙
財運：調整營利方向
幸運色：桃紅色
貴人：天蠍
小人：射手
雙子座 ♊
工作：客戶溝通良好
感情：大膽告白成功
財運：新的投資機會
幸運色：茶綠色
貴人：獅子
小人：牡羊
天秤座 ♎
工作：求職順便錄取
感情：家庭氣氛和樂
財運：理財積極獲利
幸運色：蕉黃色
貴人：天秤
小人：獅子
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：抱持耐心和諧
感情：人氣指數攀升
財運：放下焦躁心情
幸運色：橙果色
貴人：水瓶
小人：雙魚
金牛座 ♉
工作：切中問題要害
感情：珍惜身邊愛人
財運：財務問題排除
幸運色：淡金色
貴人：射手
小人：魔羯
處女座 ♍
工作：工作氣氛愉快
感情：異性主動示好
財運：可以豐盛收割
幸運色：玫瑰色
貴人：處女
小人：巨蟹
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：順利擺脫混亂
感情：眾人的開心果
財運：等待最佳時機
幸運色：可可色
貴人：雙魚
小人：處女
天蠍座 ♏
工作：求才門路增多
感情：姻緣真心相愛
財運：跟著家人投資
幸運色：灰黑色
貴人：牡羊
小人：金牛
雙魚座 ♓
工作：懂得控制局面
感情：懂得炒熱氣氛
財運：獲得小道消息
幸運色：香檳色
貴人：魔羯
小人：水瓶
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：技能有望提升
感情：與曖昧者獨處
財運：賭運見好就收
幸運色：銀白色
貴人：巨蟹
小人：雙子
獅子座 ♌
工作：找到理想目標
感情：與心儀人獨處
財運：忙碌賺取投資
幸運色：淺藍色
貴人：金牛
小人：天秤
射手座 ♐
工作：職場效益提升
感情：伴侶默契提升
財運：歡慶再漲一波
幸運色：銀灰色
貴人：雙子
小人：巨蟹
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響