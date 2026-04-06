記者張筱涵／綜合報導

中國短劇演員田園2日深夜發文，宣布退出演藝圈，長文吐露3年來在短劇產業的觀察與掙扎，直言「不是因為不愛演戲，而是因為太愛」，引發關注。

▲田園選擇退出短劇圈。（圖／翻攝自微博／演員田園）



入行3年理想破滅 感嘆產業被流量主導

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田園表示，自己3年前以自由演員身分進入短劇圈，原本認為只要專心演好角色，就能長久走下去，甚至將其視為一輩子的事業。然而隨著時間推移，逐漸看清產業現實。她指出，如今市場更看重的是流量與粉絲數，而非演技本身，「看的不再是你演得好不好，而是你有多少粉絲、能帶多少流量」，甚至提到AI技術開始取代真人表演，產業生態出現明顯變化。

堅持不經營人設 反陷發展困境

田園也坦言，自己始終專注在表演本身，「不做帳號、不直播、不蹭熱度、更不跳手勢舞」，但這樣的選擇卻讓她在現實市場中進退兩難。她形容，像自己這樣不願迎合流量機制的演員，往往「就懸在了半空中，高不成，低不就，曾經的一腔熱血，在看輕規則之後，變成了深深的悲涼。但我從不後悔。」

宣布退圈 「把熱愛留在最完整的時候」

面對理想與現實的落差，田園最終選擇退出演藝圈。她強調，這個決定並非放棄，而是為了守住初心，「不是因為不愛演戲了，恰恰相反，是因為太愛了」。她認為，與其在流量導向的環境中逐漸消磨熱情，不如在還保有完整熱愛時選擇離開，「不如在它最完整的時候，親手把它封存起來」。

感謝粉絲陪伴 「沒有被市場選中，但被你們看見」

田園也特別向支持她的粉絲致謝，坦言自己在沒有經營曝光與互動的情況下，仍獲得理解與支持，「沒有被市場選中，但被你們看見了」，是她演藝生涯中最珍貴的收穫，最後以「江湖路遠，各自珍重」作結，宣告暫別舞台，未來將走向新的人生道路。

代表作逾30部 活躍短劇圈3年

田園近年活躍於短劇市場，累積多部作品，包括《恃寵》、《麒麟臂》、《海棠春令》、《霽月如初》、《星途璀璨》、《誘玫瑰心動》、《夜色映南星》、《小農女嫁到》等，作品數量超過30部。