Wanna One復活了！跳神曲〈我啊我〉　這兩人立牌現身⋯粉絲看哭

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣限定男團Wanna One於2017年出道獲得爆炸性人氣，活動2年多掀起全球粉絲追星風潮，只是隨著團體合約到期，成員各自回到自己的公司，令大批粉絲很遺憾。沒想到，相隔7年，他們6日重新合體，雖只有9人復活回歸，但賴冠霖、姜丹尼爾以立牌的形式現身，光是畫面就讓歌迷看到想落淚。

▲Wanna One當年非常紅。（圖／翻攝自Wanna One官方臉書）



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Wanna One的9位成員黃旼炫、邕聖祐、裴珍映、尹智聖、金在煥、李大輝、朴志訓、朴佑鎭、河成雲回歸復活，6日出席實境節目《WANNA ONE GO : Back to Base》官方開播活動，9位成員更特別穿上制服，彷彿回到當初參加選秀的時刻，當年的回憶瞬間湧上心頭。

活動上，賴冠霖、姜丹尼爾雖無法到場，但仍以「立牌」形式現身，成員現場還跳著節目神曲〈我啊我〉（PICK ME），而現場雖然下著雨，但大批歌迷到場支持，幾乎塞滿整個廣場，成員也不忘關心淋雨的歌迷「還好嗎」，相當暖心。

▲Wanna One復活了。（圖／翻攝自RNX tv）



Wanna One重組合體的實境節目《WANNA ONE GO : Back to Base》預計在4月28日首播，成員到齊參與過節目，就連已經退出演藝圈、遠在中國的賴冠霖也以平頭髮型罕見現身，預告片甫公開就引起熱議。