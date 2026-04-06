賴銘偉當眾淚崩！抱父痛哭「中斷表演」：10年前大火燒到一無所有

記者黃庠棻／台北報導

由「搖滾宮主」賴銘偉（Yuming）主導、桃園大溪鳳山寺廣澤宮舉辦的「2026桃園信仰生活節」丙午年神遊春巡嘉年華，4日在兒童節熱鬧登場，吸引破千人參與。

▲賴銘偉的廣澤宮舉辦丙午年神遊春巡嘉年華。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

除了有眾多藝人扮演神明在走路上一起「春遊」之外，傍晚準備從八德藝文廣場起駕踩街至大溪鳳山寺廣澤宮前，宮主賴銘偉突然端出超大一顆漢堡造型蛋糕為5日生日、扮演「西王金母」的郎祖筠祝壽慶生，現場氣氛隆重又溫馨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲賴銘偉的廣澤宮舉辦丙午年神遊春巡嘉年華。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

更感人的是，在晚上於廣澤宮前舉辦的「大廟開唱搖滾電音春之祭」音樂饗宴上，賴銘偉又端出兩顆漢堡蛋糕和大家一起為4月4日生日的賴爸爸慶生，現場獻唱自己的歌〈伊是阮老爸〉。

▲賴銘偉和爸爸相擁而泣。（圖／讀者提供）

沒想到唱沒兩句，賴銘偉就情緒潰堤，激動到淚流滿面、抱著爸爸哭了許久，後來在兩個弟弟的陪伴下，哽咽唱完這首歌，連一向走硬漢路線的賴爸爸都抱著兒子跟著拭淚，讓在場所有人都跟著感動淚流，眾人還一起高喊「老爸生日快樂」，場面溫馨感人。

▲賴銘偉和爸爸相擁而泣。（圖／讀者提供）



唱完歌的賴銘偉，忍不住開玩笑說「錄下來的不要PO上去喔，有夠難聽！」他哽咽著說，因為入廟時，看到廣澤尊王降駕親自接所有陣頭、扮仙人員，他非常開心「爸爸年紀大了，很久沒幫神明服務了，看到前陣子身體不太穩定的他今天能滿面通紅，神清氣爽在這接駕，很感謝廣澤尊王保佑我們全家」。

▲賴銘偉的廣澤宮舉辦丙午年神遊春巡嘉年華。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

賴銘偉感性說道「我們遇過那麼大的事情，再大的困難都走過來了，10年前火災燒得一無所有，他剛從加護病房走出來，如果沒有神明保佑，不會有現在的我們，謝謝大家的幫忙，謝謝廣澤宮的大家，廣澤尊王照顧我們賴家、也照顧大家，希望大家都順利平安」。