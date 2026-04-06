紅到上《RM》！他餐廳脫序「暴打女BJ、室內抽菸」　直播全留證據

記者吳睿慈／綜合報導

南韓知名實況主Beomfreeca曾出演《Running Man》，在直播界小有名氣，怎料，他5日直播時遭到網友檢舉施暴女BJ還室內抽煙，引發外界批評他失控直播，南洞區廳證實收到檢舉，將於14日前完成違規店家的現場稽查，並決定是否開罰。

▲▼Beomfreeca餐廳脫序暴打女BJ還室內抽菸。（圖／翻攝自體育京鄉）



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Beomfreeca從5日晚間在平台AfreecaTV（現改名為：SOOP）開啟直播，無視室內禁菸的規範，在餐桌前吞雲吐霧，甚至對同桌的女性BJ動粗，粗魯地抓著女方的頭髮搖晃、動手打頭、罵髒話，全程零刪減透過直播完整播出。

種種脫序行為令觀眾看不下去，有民眾直接向仁川廣域市南洞區廳（保健所健康增進科）檢舉，該單位6日證實確實有收到檢舉函，陳情書向相關單位挑明：「過去已有依據直播畫面開罰的案例，希望對該店家及吸菸者進行處罰與稽查。」

▲Beomfreeca紅到曾出演《Running Man》。（圖／翻攝自SBS）



對此，仁川廣域市南洞區廳表示，將依據本次檢舉內容，於14日前完成違規店家的現場稽查，並決定是否開罰。Beomfreeca是元老級第一代實況主，曾經透過吃播、料理直播與粉絲互動，更登上《Running Man》等熱門節目。

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