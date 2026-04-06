謝娜《浪姐7》主持挨轟！提詞機只寫「請墊詞」　差別內幕全曝光

記者張筱涵／綜合報導

中國綜藝節目《乘風2026》（即為《乘風破浪的姐姐》第七季）近日開播，謝娜以「乘風見證人」身分參與主持，卻在首場直播後引發觀眾兩極評價，被批節奏拖沓、不夠專業。不過隨著節目細節曝光，外界也開始關注她在節目中所面臨的實際困境。

▲謝娜主持《乘風2026》引起討論。（圖／翻攝自微博／謝娜）



主持資源配置不對等 臨場全靠即興發揮

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謝娜在節目中雖被定位為「見證人」，實際上卻同時負責控場與情感帶動等多重任務。然而在硬體配置上，她並未配備可接收導播指令的耳機，提詞器內容也相當簡略，僅提供基本提示，需自行臨場填補流程空白。

相較之下，搭檔男主持人齊思鈞則擁有完整流程提詞器，並可透過耳機即時接收現場調度指令。資源配置差異，也被認為是謝娜在直播中頻頻被批「節奏拖慢」的關鍵原因之一。

▲現場觀眾拍下提詞機只要求謝娜墊話。（圖／翻攝自微博）



6小時直播高強度工作 體力與壓力雙重負荷

首場見面直播長達近6小時，謝娜全程穿著高跟鞋與禮服站立主持，期間甚至無法離場休息。她不僅需記住33位參與者的背景資料，還要主動帶動氣氛、協助破冰互動，包括以方言問候來賓、替外國選手介紹作品等。在高強度工作下，她事後坦言「腳已經麻了」，但仍需面對外界批評與輿論壓力，顯示出體力與心理層面的雙重負擔。

女主持遭放大檢視 性別雙標引發討論

隨著節目播出，關於主持表現的評價也出現明顯落差。有觀察指出，男性主持的臨場失誤常被視為「應變能力」，而女性主持的即興發揮則容易被批評為不專業，男性被稱讚「穩重控場」，女性則可能被質疑「過度搶戲」。

節目中來賓王濛一句「太拖了」的吐槽，更讓輿論焦點集中在謝娜身上，而非整體流程安排，也讓不少觀眾開始反思評價標準是否存在性別差異。

▲謝娜成為輿論中心。（圖／翻攝自微博／謝娜）



製作問題轉嫁主持 網喊換人掀爭議

此外，節目採全程直播形式，面對多達60多位來賓的流程銜接，本就具有高度難度。當出現節奏拖延或場面混亂時，原屬製作單位的調度責任，卻被部分觀眾歸咎於主持人的控場能力。甚至有網友發起「更換主持人」的聲音，但也被指出忽略節目結構與角色定位問題，相關討論持續延燒，這也讓「女主持人也得乘風破浪嗎」登上微博話題熱搜。