喬任梁離世10年心痛真相！父首發聲：死前1天身體發硬　房內漆黑全是藥

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星喬任梁在2016年9月16日因憂鬱症輕生離世，得年28歲，當時消息震驚各界，更讓許多人感到惋惜。在清明前夕，喬任梁父母首次透露兒子離世前的身體狀況，因失眠近20天，去世前一天身體已異常僵硬。

喬任梁父母首次對外說明兒子離世前的身體狀況，由於兒子長期憂鬱纏身，當時已經失眠20天，去世前一天和家人一起過中秋節，跟家人說了句：「我累了。」父親搭他肩膀時，察覺兒子身體異常僵硬，事後才知是憂鬱症引發的肌張力障礙，隔天接到兒子猝逝噩耗，父母趕到別墅發現桌上散落大量藥物，但僅能辨認出褪黑素（助眠補充劑）。

▲喬任梁。（圖／翻攝自微博／喬任梁、朱楨）



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父親指出，喬任梁生前罹患憂鬱症，白天在家拉緊窗簾，謊稱是在「背台詞」，其實是情緒封閉，身上自殘傷痕也解釋是「拍戲劃傷」，父母雖感到不安，但因缺乏對憂鬱症的認知，沒來得及辨別這些求救訊號，父母也曾勸喬任梁退出娛樂圈，但他因為同期出道的付辛博、井柏然等發展順利，想再拚一拚。

喬任梁父母強調，憂鬱症並非性格脆弱，而是一種需要關注的疾病，呼籲大眾注意「微笑憂鬱」的警訊，許多情緒封閉的人常常被誤解為堅強或講義氣，實則是發出求救信號，他們在失去兒子的10年間，努力重建生活，延續了兒子生前的品牌，將部分收益捐贈給憂鬱症公益項目。

▲喬任梁媽媽。（圖／翻攝自微博／喬任梁）



兒子離開10年，喬任梁父母無奈表示，他為人仗義，借錢給朋友開店，很多錢最後都要不回來，甚至有人否認向喬任梁借錢，喬任梁也從不跟家裡訴苦，父母心疼發文：「下輩子別那麼懂事，做個被人疼愛的小孩。」

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