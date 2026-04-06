張凌赫遭圍堵現場曝！女粉擋車狂嗆「我有病」　工作室怒發聲明

記者張筱涵／綜合報導

中國男星張凌赫近日在高鐵站遭私生與代拍人員圍堵，引發現場混亂與安全疑慮。對此，張凌赫工作室於5日發出正式聲明嚴正譴責相關行為，張凌赫本人也親自發聲，呼籲粉絲理性追星。

▲張凌赫近來人氣飆漲。（圖／翻攝自微博）



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工作室發聲明怒斥：已嚴重影響公共安全

張凌赫工作室指出，事件發生在藝人正常行程途中，卻遭部分私生及代拍人員無視公共秩序，進行圍堵與近距離拍攝，甚至惡意擋路，導致現場秩序混亂，影響旅客通行安全。

聲明中強調，此類行為已對張凌赫人身安全構成威脅，同時也對公共秩序造成嚴重隱患，對此表達「極度憤慨」，並嚴厲譴責相關違法行為。

工作室也提出三點聲明，包括堅決抵制私生與代拍行為，呼籲粉絲理性追星、尊重隱私，以及警告相關人員立即停止圍堵與跟拍，否則將保留追究法律責任的權利。

本人親回：不希望以這樣方式見面

張凌赫也轉發工作室聲明，親自向外界喊話：「請大家遵守公共秩序，把真正的支持放在安全的地方。十分不希望和大家以這樣的方式在非公開場合見面，謝謝大家。」表達對混亂場面的無奈，也希望粉絲將支持回歸理性。

▲張凌赫轉發工作室聲明。（圖／翻攝自微博／張凌赫）



高鐵失控現場 還有女粉人肉擋車

據了解，當時張凌赫準備搭乘高鐵前往長沙錄製節目《開始推理吧》，現身車站後隨即被大批私生與代拍包圍，現場甚至出現大規模奔跑與推擠情況。

畫面顯示，一群人為搶拍畫面，在電扶梯與樓梯間不斷追逐、擠撞，現場充滿尖叫聲與混亂情況，甚至有民眾不慎跌倒，安全風險極高。

▲張凌赫現身高鐵站，私生們全包圍上去。（圖／翻攝自微博）



另有一名女子更直接貼近並攔住保母車，期間與其他粉絲爆發口角，被問「你幹嘛，你有病嗎」，隨後回嗆「我就是有病」，並持續逼近車輛，最終由多名工作人員出面才將其帶離現場。

▲女粉擋住保母車，還嗆其他粉絲自己就是有病。（圖／翻攝自微博）



私生問題再掀討論 理性追星成焦點

此次事件曝光後，再度引發外界對「私生文化」的關注與討論。許多網友也呼籲應正視追星行為界線，避免類似情況再度發生，確保藝人與大眾的安全。