27歲才華皇后Misua猝逝！　《變裝皇后秀》緊急暫停拍攝

記者張筱涵／綜合報導

菲律賓實境選秀節目《菲律賓變裝皇后秀》第四季傳出憾事，原定拍攝中的節目因參賽者Misua突然離世緊急暫停製作。製作單位證實，Misua於4月2日清晨在睡夢中過世，年僅27歲，死因尚未公布。

▲Misua離世，得年27歲。（圖／翻攝自Instagram／themisua）



製作單位證實噩耗 拍攝緊急暫停

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節目製作公司World of Wonder透過Instagram發表聲明表示：「我們懷著沉痛的心情宣布，原定參加《菲律賓變裝皇后秀》第四季的才華洋溢Queen Misua，於4月2日早晨在睡夢中離世。她為身邊的人帶來光芒、藝術與歡樂，將被深深懷念。」並指出，目前已暫停節目拍攝，以照顧與支持受影響的參賽者與工作人員，「我們正與她的家人保持聯繫，並尊重他們在這段艱難時期所需的隱私。」

節目剛開錄即傳憾事 參賽名單尚未公開

據了解，Misua本名Jason Elvie Ty，是Haus of LaFeya成員之一，平時活躍於Rampa Drag Club演出，同時也是一名平面設計師。她參與的第四季節目才剛開始錄製，參賽名單尚未對外公開，便傳出噩耗。

家屬也透過社群發文悼念，表示：「Jayson是我們深愛的兒子、兄弟、朋友與導師，更是一顆閃耀的星。他將被家人與親友深深懷念。」

改編自《魯保羅變裝皇后秀》 全球社群齊哀悼

《菲律賓變裝皇后秀》為改編自美國《魯保羅變裝皇后秀》的競賽實境節目，由主持人Paolo Ballesteros領軍，帶領參賽者透過各式挑戰角逐「菲律賓下一位變裝皇后之星」。節目第三季於2024年播出，由Maxie奪冠、Khianna獲得亞軍。

消息曝光後，也引發全球變裝皇后社群哀悼。《魯保羅變裝皇后秀：澳洲版》選手Hannah Conda留言表示：「真的令人心碎！我的心與菲律賓家人同在，送上滿滿的愛，她是一顆真正的明星！」《魯保羅變裝皇后秀：英國 vs. 世界》冠軍Blue Hydrangea也寫下：「令人悲痛！向所有相關人員送上我的愛。」