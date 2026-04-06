陳珮騏怒了！名字遭誤認「柯文哲妻子陳佩琪」被罵　氣炸：文盲嗎？

記者田暐瑋／綜合報導

女星陳珮騏向來敢說敢言，近日再度因名字被誤認不滿發文，因為自己的名字經常被混淆為前台北市長柯文哲的妻子陳佩琪，無故遭受謾罵，氣罵：「到底干我什麼事？！ 」

▲陳珮騏。（圖／三立提供）



陳珮騏時常因為名字和前台北市長柯文哲的妻子陳佩琪類似而被誤認，5日發文怒嗆網友：「她是夫人，是人字邊！打佩就不會跟著出現騏！很難嗎？」強調自己的名字為「王字珮」，含意是：「我獨自美麗，做自己的女王，所以才是王字珮！」希望網友能夠正確辨識，不要再將無關的事情牽扯到自己身上。

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陳珮騏呼籲外界停止將無端是非與她聯想，對於無辜被波及感到不滿：「別人作亂我承擔？！到底干我什麼事？！」也對部分網友的行為提出質疑：「文盲嗎？還是識字有困難？陳珮騏和陳佩琪分不清楚嗎？」她坦言，無端承受謾罵與攻擊讓人感到無奈，希望大家能夠理性看待問題，不要再將她捲入不相關的紛爭。

▲陳珮麒名字被誤認。（圖／翻攝自陳珮麒Threads）



事實上，早在2024年，陳珮騏就曾在社交媒體上抱怨，自己的名字經常被混淆：「陳珮騏是我！是演員！到底……能不能不要再把別人的名字打成我的？」讓她感到相當無奈。