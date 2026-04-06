金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」！　全網笑瘋本人自嘲：壓壓驚

記者蔡宜芳／綜合報導

女星魏如萱（娃娃）自2003年出道，曾兩度登上金曲獎歌后寶座，她也身兼電台DJ、演員等身份。日前有網友發現她出現在新聞街訪畫面中，不料記者疑似沒認出魏如萱的身份，字幕還打上「民眾」二字，引發笑料。魏如萱稍早也對此發文自嘲。

▲魏如萱日前接受街訪沒被認出。（圖／翻攝自Instagram／waawei）

台視新聞日前針對外送員汙染餐點一事進行街頭訪問，有網友發現記者訪問到魏如萱本尊，卻似乎沒認出歌后的真實身份，引其他網友都紛紛笑說「最佳華語女歌手為什麼要裝路人」、「民眾魏如萱」、「麻煩這位民眾用唱的接受採訪吧」，連陶晶瑩也都留言：「記者沒認出來？！」

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▲▼魏如萱的街訪畫面笑翻許多網友。（圖／翻攝自Threads）

對此，當下與魏如萱同行造型師於稍早在社群發文，曬出魏如萱受訪的樣子，並搞笑配字「民眾受訪中」，隨後，魏如萱也轉發大笑，並分享和造型師一起喝飲料的照片，寫道：「此人在為『民眾』調製飲料壓壓驚。」幽默回應這次的意外。

▲魏如萱發文回應。（圖／翻攝自Instagram／waawei）