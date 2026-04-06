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草爺揭密：城隍爺是我乾爹！　曾遇「不乾淨東西糾纏」不吃不喝

記者黃庠棻／台北報導

由「搖滾宮主」賴銘偉（Yuming）主導、桃園大溪鳳山寺廣澤宮舉辦的「2026桃園信仰生活節」丙午年神遊春巡嘉年華，4日在兒童節熱鬧登場，吸引破千人參與。

▲賴銘偉的廣澤宮舉辦丙午年神遊春巡嘉年華。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

▲賴銘偉的廣澤宮舉辦丙午年神遊春巡嘉年華。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

其中最受矚目、邁入第4年的活動重頭戲「漢服真人扮仙」，今年有包括郎祖筠、亮哲、BL劇CP初孟軒及鍾岳軒、明星夫妻檔龍語申及何依霈、陳大天及劉璞、情侶檔楚翔及茵芙等102位演員、人氣KOL網紅及YouTuber身著漢服登場，特別吸睛，眾星都以神仙造型結合傳統藝陣踩街巡境，與沿途民眾感受眾神降凡賜福的實境體驗。

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▲賴銘偉的廣澤宮舉辦丙午年神遊春巡嘉年華。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

▲賴銘偉的廣澤宮舉辦丙午年神遊春巡嘉年華。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

今年廣澤宮神遊春巡嘉年華活動非常多元，除了與也參與扮仙的草爺、柯大堡聯合舉辦「神行盃廣澤宮B-Max四驅車挑戰賽」，一起童心同行，4日一早就在八德藝文廣場展開兒童節天幕電影院《BIG》特映、小芙尼家族唱跳秀、鳳鳴齋國樂團、震樂堂等精彩表演，宮主賴銘偉也與震樂堂合唱〈為你來行〉，身為詞曲原創與主唱的他還與扮「田都元帥」的鄺澤東一起演唱〈萬年香火〉，並和「最帥乩童」好友黃新皓合唱〈中正路口分東西〉，讓現場民眾大飽耳福。

▲賴銘偉的廣澤宮舉辦丙午年神遊春巡嘉年華。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

▲賴銘偉的廣澤宮舉辦丙午年神遊春巡嘉年華。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

「漢服真人扮仙」本年度由李吉祥及人氣網紅「本本」江佑真扮演廣澤尊王與妙應仙妃，郎祖筠則連續第3年扮演「西王金母」，郎祖筠分享自己是因去年辦爸爸郎承林的事，才明白了自己會連續扮西王金母的因果「去年母娘突然間找我，說要給我爸爸封一個仙位入仙班，所以我是因為爸爸的關係，起碼要扮3次還這個因緣」。

▲賴銘偉的廣澤宮舉辦丙午年神遊春巡嘉年華。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

▲賴銘偉的廣澤宮舉辦丙午年神遊春巡嘉年華。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

常會感應特殊磁場的郎祖筠分享「神轎一轉過來，我看到妙應仙妃的正臉，突然間感覺有一個力量打在我的橫隔膜上，我開始打嗝，一直到儀式結束的時候那個感覺才消失，才停止打嗝」。至於明年會不會再繼續扮演這重要角色，她笑回「這個不知道，就要看神諭了！」

▲賴銘偉的廣澤宮舉辦丙午年神遊春巡嘉年華。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

▲賴銘偉的廣澤宮舉辦丙午年神遊春巡嘉年華。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

雖是基督徒，不過郎祖筠直言「我體質就這樣啊」，她認為只要是能夠讓人心平安、讓人向善的宗教都是好的，只是形式不同、修行的法門不一樣，最終的目的都是要我們做一個真善美的人「萬教歸一，中心思想都是一樣的。有些人排斥其他宗教，是因為把人的意識放進了宗教裡面，那是不對的，因為人本來就有很多缺點、就會分黨分派、會有分別心，可是在宗教領域裡，應該是一視同仁、大家平等、沒有分別心，如果用人的規矩去制定，就會出現人心上的自私跟偏頗」。

▲賴銘偉的廣澤宮舉辦丙午年神遊春巡嘉年華。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

▲賴銘偉的廣澤宮舉辦丙午年神遊春巡嘉年華。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

扮演「醫神」保生大帝的亮哲是首度參與真人扮仙，他笑說對他來說也像是一場大型同學會，扮仙成員有8點檔演員同事、劇場朋友、一起打排球的好友等各領域朋友，根本是全台灣顏值最高、最賞心悅目的一場扮仙盛事。

而當亮哲一完成扮仙造型、尤其是開光後，就隱隱覺得自己法力無邊，想要「作法」為大家祈福，想要祝福所有人身心都健康「就是好像覺得自己有能力做這件事、想幫大家做些什麼」，好希望自己真的有療癒的法力。

▲賴銘偉的廣澤宮舉辦丙午年神遊春巡嘉年華。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

▲賴銘偉的廣澤宮舉辦丙午年神遊春巡嘉年華。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

亮哲帶妻女同行，小女兒小緹嘴甜大讚爸爸是「最帥的保生大帝」，還說嫉妒媽媽找到那麼帥的老公。因為女兒很有跳舞才華且懷有星夢，亮哲透露自己忍不住一直拿著神明的法器不斷敲女兒的頭、腿、背，許願女兒「長到172」。

熱播中的BL劇《向流星許願的我們》主角「初鍾CP」鍾岳軒、初孟軒，在神遊春巡盛典繼續配對，扮演玄天上帝的部將龜蛇二將，延續成了另一種CP；已經第3年扮仙的鍾岳軒不斷向「義父」田都元帥許願「我超想扮田都元帥，明年不讓我扮，我就不來了啦！」說完認不住笑曝「田都元帥很愛跟我開玩笑、練笑話，祂知道我是開玩笑啦。」

▲賴銘偉的廣澤宮舉辦丙午年神遊春巡嘉年華。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

▲賴銘偉的廣澤宮舉辦丙午年神遊春巡嘉年華。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

初孟軒說他是第二度扮仙，上次是前年扮殷郊太歲，上次扮仙後，馬上接了4部鬼片，又接了類型片「很期待今年扮仙後會有什麼好事發生。」

台視《寶島西米樂》男主角盧彥澤才跟廣澤宮結緣不到半個月，就加入扮仙之列，他表示扮演的廉貞星君原本是另一位知名演員，因為臨時有宣傳行程所以角色空出來，他原本當天剛好突然沒有其他工作所以第一次去拜拜，求的第一支籤，宮主賴銘偉就說他很適合當救援投手。

▲賴銘偉的廣澤宮舉辦丙午年神遊春巡嘉年華。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

▲賴銘偉的廣澤宮舉辦丙午年神遊春巡嘉年華。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

原本不是他的，但頂替上去都會投得很好，結果擲筊完盧彥澤真的就是要頂替扮演該角色「而且廉貞星是北斗七星的第五顆，是生肖屬龍的守護神，我就屬龍，而且我生日是5日，5也是我最喜歡的數字。更巧的是，我爸爸以前就是為廣澤尊王服務，只能說有很多巧合，好像真的都是安排好的」。

▲賴銘偉的廣澤宮舉辦丙午年神遊春巡嘉年華。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

▲賴銘偉的廣澤宮舉辦丙午年神遊春巡嘉年華。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

扮演「城隍爺」的草爺則透露，城隍爺本來就是他「乾爹」，他小時候曾經發生一些事受到驚嚇，莫名看到「不乾淨的東西」且被糾纏不清，被嚇到無法睡覺甚至不吃不喝、吃了就吐，看醫生和到處求神問佛都沒用，直到去了城隍廟拜拜獲得神明幫助，問題才解決。坦言自己長大後其實滿鐵齒、但總還是會被牽引到跟宮廟結緣，很多玄妙巧合的事，讓他相信「科學的盡頭是玄學」這句話是真的。
 

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