郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

▲郭書瑤向來不吝大展好身材。（圖／翻攝自Threads）



記者翁子涵／台北報導

女神「瑤瑤」郭書瑤近期在IG上傳了一段在夜店演唱的火辣畫面，她難得現身夜店場合演出，只見她身穿黑色平口上衣，露出誘人香肩，一轉身背後更是只剩兩條線，裸背全看光，大展迷人好身材，誠意滿滿，瑤瑤一連飆唱多首好歌，瞬間讓全場氣氛嗨到最高點。

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▲▼郭書瑤難得現身夜店開唱，辣秀裸背。（圖／翻攝自郭書瑤IG）



難得能近距離接觸女神，郭書瑤現場立刻被大批熱情粉絲團團包圍，大家紛紛高舉手機狂拍捕捉畫面，而超寵粉的瑤瑤更是邊唱歌邊親自拿起手機，與台下粉絲進行零距離的自拍合照，面對全場粉絲激動地不斷高喊她「老婆、老婆」，郭書瑤打趣回應：「為什麼有人一直叫老婆？是誰的老婆走丟了嗎？」幽默的互動與超強魅力直接暈爆全場，再次印證了她居高不下的超高人氣。

除了火辣嗨唱，演出中更出現感人的一幕，郭書瑤牽著失戀的朋友，演唱新歌〈易碎品〉，給予彼此溫暖與鼓勵，談到這次的特別演出，瑤瑤表示自己一直以來都非常享受現場演唱的感覺。同時，她也向粉絲們拋出驚喜彩蛋，預告今年將會推出全新作品，並向大家熱情喊話：「請大家一定要支持哦！」

