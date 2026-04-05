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SEVENTEEN再破魔咒！　13人全員二度續約：繼續同船划槳

記者蔡宜芳／綜合報導

韓國人氣男團SEVENTEEN再次打破「多人團魔咒」！SEVENTEEN 近來正在舉辦世界巡迴演唱會「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] ENCORE」，5日在仁川亞運會主體育場的最後一場演出中，總隊長S.Coups驚喜宣布已完成全員續約，消息令粉絲振奮。

▲▼SEVENTEEN再破魔咒！13人全員二度續約。（圖／翻攝自X／pledis_17）

▲SEVENTEEN 13人全員二度續約。（圖／翻攝自X／pledis_17）

綜合韓媒報導，S.Coups在演唱會上宣布13個人都已經和經紀公司Pledis完成了第二次續約，「我們成員之間真的進行了很多深入的對話，根據討論出的結果，我們13個人決定要一起續約。我們會搭乘同一個小船努力划槳前行。」這也是繼2021年提前續約後，SEVENTEEN再度展現驚人的凝聚力。

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▲▼SEVENTEEN再破魔咒！13人全員二度續約。（圖／翻攝自X／pledis_17）

▲SEVENTEEN目前有四人正在服役。（圖／翻攝自X／pledis_17）

SEVENTEEN在2015年以13人大型團體形式出道，起初因成員人數過多，曾被質疑在構建音樂世界觀上，是否會遭遇困難；2021年面臨續約問題時，更不被看好能繼續維持完整體。不過，如今SEVENTEEN不但揚名國際，第二次續約的喜訊更證明了成員與公司、粉絲間的深厚信任。

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