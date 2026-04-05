朱孝天認「10年沒接過心儀角色」　想演瓊瑤反派遭公司阻攔

記者蔡宜芳／綜合報導

男星朱孝天過去因演出偶像劇《流星花園》走紅，後來將事業重心轉往大陸。他近來登上演員競演綜藝節目《無限超越班》，坦言自己在過去十年來「從未接過心儀的角色」，一度對工作失去熱忱。

▲朱孝天近來參加《無限超越班》。（圖／翻攝自微博／朱孝天）

朱孝天表示，自己第一次入戲是與曾志偉的女兒曾寶儀合作，隨後演出《流星花園》爆紅，有許多戲約找上門。然而，他坦言在那之後「再也找不到入戲的快感」，即便內心渴望在演戲上有所建樹，現實情況卻不允許。

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▲朱孝天分享職業倦怠的原因。（圖／翻攝自微博）

朱孝天透露，當時曾有瓊瑤劇找上門，他讀完劇本後希望能挑戰反派，卻遭到公司斷然拒絕，「公司唯一的理由就是『你還有商業價值，你沒有必要去參與』，於是十年的合約裡面，我沒有接到過任何一個我自己真正心儀的角色。」

▲朱孝天透露自己曾想演瓊瑤劇的反派，卻被公司阻擋。（圖／翻攝自微博）

朱孝天提到，自己不斷被要求演出「霸道總裁、過氣明星、富二代」等同質化角色，讓他覺得沒有發揮空間，「這也是為什麼我這些年來，一直沒有很那麼熱愛自己的這份工作。」他也坦承表示，在合約結束時，他才終於覺得「自由了」，也開始做自己想做的事。