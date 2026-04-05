黃曉明帶9歲兒騎車違法！　發文「深感愧疚」認錯：已主動接受處罰

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星黃曉明和前妻Angelababy（楊穎）育有一個9歲兒子「小海綿」，他於昨（4）日曬出帶兒子出門騎腳踏車的照片，沒想到卻意外掀起違法疑慮。對此，黃曉明5日也特地發文道歉，並表示已主動到交警部門接受處罰。

▲黃曉明和Angelababy育有一個兒子。（圖／翻攝自微博／黃曉明、angelababy）

黃曉明在貼文中表示，昨日正值假期，本想帶著兒子去享受大自然，結果在網友的提醒下，他才驚覺自己違反了《道路交通安全法》中「駕駛自行車須年滿12周歲」的規定，「對此我深感愧疚。作為父親，我本該以身作則，時刻把孩子的安全與遵守法規放在首位。」

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▲黃曉明帶9歲兒子騎車。（圖／翻攝自微博）

對此，黃曉明透露自己已經前往交警部門接受處罰，「但還在假期，工作人員建議節後過來，所以我會在上班時間再到相關交警部門接受處罰和批評教育，再次感謝大家的監督和提醒。」

▲黃曉明發文。（圖／翻攝自微博／黃曉明）

【黃曉明社群全文】

大家好，我是黃曉明。今天我必須為自己的疏忽鄭重道歉。

昨日正值假期，我和小朋友也趁著春光戶外騎行，本意是享受大自然，卻在網友地提示下才知道，自己忽略了《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》中“駕駛自行車須年滿12周歲”的規定，對此我深感愧疚。作為父親，我本該以身作則，時刻把孩子的安全與遵守法規放在首位。

借此機會，也想和所有家長朋友們共勉：孩子學會騎車不等於可以上路，交通安全容不得半分疏忽，遵守法規才是對孩子最好的保護。再次為我的錯誤向大家致歉，未來我一定會更加嚴謹。

剛剛我已經去交警部門接受處罰，但還在假期，工作人員建議節後過來，所以我會在上班時間再到相關交警部門接受處罰和批評教育，再次感謝大家的監督和提醒。