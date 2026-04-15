鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　58金高魂酒共鳴登場！

記者吳睿慈／綜合報導

韓國有「港點女王」稱號的鄭智善自參與《黑白大廚》後聲勢水漲船高，事業版圖持續擴張，這回更跨界接下金門高粱酒全新系列「58金高魂酒」代言，親自走進產地、從源頭參與挑酒過程。為完整記錄這段「尋找酒魂」的旅程，她與YouTuber韓國女生Judy一同飛往金門，展開一場結合味覺、文化與職人精神的深度探索。

▲鄭智善親自挑選心中最完美的酒。（圖／韓國女生Judy YouTube頻道）



兩人一落地就衝去購買金門知名名產「菜刀」，鄭智善之前拜訪店家的與刀匠的合影高掛在店中，魅力完全藏不住。隨後行程轉入重頭戲，她們親自走訪金門酒廠，深入被譽為「高粱酒心臟」的坑道窖藏空間。這裡依傍金門特有的花崗岩地質，加上全球少見的坑道式儲酒環境，讓酒液得以在恆溫、恆濕的條件中緩慢熟成，層層堆疊出細膩而深邃的風味。昏暗燈光下，一排排老酒甕靜靜佇立，彷彿時間在此凝結，也為整趟旅程增添一抹神秘儀式感。

在廣告拍攝時更將這份氛圍推至極致。畫面中，鄭智善主廚獨自步入坑道酒窖，在沉睡多年的老酒甕之間穿梭，透過聞香、試飲，一甕甕細細篩選。她專注的神情，彷彿與酒液對話，從氣味與口感中尋找那一抹最契合的「靈魂」。

▲鄭智善廣告由主持人盛竹如配音。（圖／黑松提供）



不僅如此，廣告旁白由資深主持人盛竹如勝任，用著招牌感十足的低沉嗓音講著「子夜時分，相傳是靈魂甦醒之際」，讓整段影像宛如一場喚醒酒魂的神秘儀式，在光影與聲音交織下，展現金門高粱獨有的深厚底蘊。

拍攝結束後，鄭智善主廚與Judy也不忘大啖在地美食犒賞自己。從高粱酒糟牛肉麵到滷味拼盤吃得不亦樂乎，鄭值得一提的是，她對台灣早餐念念不忘，拍攝首日就頻頻詢問「沒有蛋餅嗎？」展現對台式美食的滿滿熱愛。

▲鄭智善拍攝期間不忘尋找金門美食。（圖／韓國女生Judy YouTube頻道）



而這次推出的「58金高魂酒」，最大亮點正是由鄭智善主廚親自參與選酒。她深入坑道，從不同的酒甕中反覆品評，精選出每一批次都獨一無二的酒液，強調「一期一會」的珍稀價值。每一瓶「58金高魂酒」瓶身刻印專屬於這甕十二年老酒的「身分證號」，化作獨一無二的靈魂號碼，讓這款魂酒金門高粱酒更顯神秘而珍稀。

▲鄭智善代言「58金高魂酒」。（圖／黑松提供）



在風味表現上，「58金高魂酒」同樣令人驚艷。開瓶瞬間，熟透麥芽糖般的濃郁甜香率先綻放，隨之而來的是大醬氣息與麥麴香，交織出如甜酒釀般的溫潤發酵甜韻。隨著時間推移，酒液逐漸甦醒，地瓜的細緻甜香悄然浮現，並伴隨焦糖與炒栗子的暖香層層展開，勾勒出圓潤飽滿的香氣輪廓。入口後，酒體厚實卻輕盈不壓舌，順勢滑落，高粱的純淨辛香與地瓜的甜潤在一絲幽微蜜感中彼此交融；尾韻細膩悠長，隱約帶有丹寧與糯米般的柔滑質地，讓經典金門高粱多了一抹迷人的韓式風味。

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