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專訪／影后王淨竟是他發掘的！　許效舜10年前當監製「試鏡一眼相中」

記者蕭采薇／專訪

當今台灣影壇最炙手可熱的「票房女星」王淨，發跡過程竟然與台灣綜藝泰斗許效舜有關！熱血喜劇《NO GOOD！歐吉桑》破天荒集結許效舜、新加坡喜劇天王李國煌與星國視帝李銘順同台飆戲。三人受訪話不落地，火花不斷，許效舜更公開自己當年「一眼相中」王淨的幕後故事。

▲▼李銘順、李國煌、許效舜《NO GOOD！歐吉桑》專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲（左起）李銘順、許效舜、李國煌在電影《NO GOOD！歐吉桑》中，一同開啟第二人生。（圖／記者周宸亘攝）

不敢投資電影卻當監製！許效舜霸氣抖出「發掘王淨」超狂戰績

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在演藝圈打滾數十年，除了幕前演出，是否曾動念退居幕後投資拍電影？面對這個問題，許效舜立刻把頭搖得像波浪鼓，苦笑著說：「我是不敢投資的！因為我有個師父啊！有個師父（指澎恰恰）走在前面的路啊！他走過的路我覺得好危險。」

然而，不敢投資不代表沒有參與幕後製作。李國煌好奇追問：「你當過監製啊？」許效舜挺起胸膛，霸氣拋出一顆震撼彈：「有啊，那個《痴情男子漢》，票房非常好喔！」

▲▼《功夫》試片聯訪-王淨。（圖／記者黃克翔攝）

▲王淨原本在美國讀書，因電影《痴情男子漢》出道成為演員。（圖／記者黃克翔攝）

2017年上映的《痴情男子漢》由連奕琦執導，這部電影不僅在當時蔚為話題，更重要的是，它孕育出了如今在台灣影壇呼風喚雨、接連主演《返校》、《月老》、《關於我和鬼變成家人的那件事》等破億神作的超人氣影后王淨。

回憶起當年發掘這塊璞玉的過程，許效舜難掩驕傲，眼神發亮地說：「開玩笑，（王淨）她在試鏡的時候，我就覺得這個好、這個好！她是很細膩的一個女生。」當年王淨還在美國唸書，偶然放假回台時，偶然因為一則在計程車上唱KTV的影片爆紅，因而被邀請參加電影試鏡，從此開啟了演藝之路。

▲▼李銘順、李國煌、許效舜《NO GOOD！歐吉桑》專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲許效舜曾擔任電影《痴情男子漢》的監製。（圖／記者周宸亘攝）

伯樂眼光獲認同！李國煌大讚王淨：交給她就能做到最好

聽到許效舜這段深藏不露的「伯樂」事蹟，一向對劇本與演技要求極高的新加坡喜劇天王李國煌，也忍不住在一旁連聲讚嘆：「我很喜歡她的戲耶！王淨我喜歡、我喜歡！」大方表達對這位年輕後輩的激賞。許效舜也讚賞她：「當你把一件事交給她，她會把她做到、做得很好。」

台星馬最強大叔組團！李銘順狠虧李國煌「臉皮厚」

三位跨國重量級大哥的合體，本身就是一場精采的脫口秀。談起這次被譽為「神仙級」的選角，採訪一開場就充滿濃濃的火藥味與綜藝哏。向來快人快語的許效舜率先發難，自信滿滿地開玩笑說：「這是經過那個票選，他們兩個是新加坡、馬來西亞選出來最好看的兩個。而我是全世界華人選出來，台灣最好的！」

▲▼李銘順、李國煌、許效舜《NO GOOD！歐吉桑》專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲（左起）李銘順、許效舜、李國煌戲中是死黨，戲外也是火花不斷。（圖／記者周宸亘攝）

面對這番「大言不慚」的自誇，一旁的李銘順立刻展現了星國視帝的犀利反擊，毫不留情地狠虧：「我只知道你臉方了一點，我還不知道你臉皮這麼厚！」三人一來一往的唇槍舌戰，瞬間點燃了現場的爆笑氣氛。

影帝大讚劇本具火花 許效舜拉高格局「拓寬版圖」

李銘順感性地分享接演的契機：「導演覺得在戲裡面不同的性格，需要這三個人去演。我覺得真的，你要在台灣找三個像我們這種年齡的不是沒有，可是你偏偏找了兩個新加坡來的，然後一個是台灣的，我覺得說，這個是不是老天爺註定的！當然，舜哥之前我也認識，那跟國煌就更不用講了。」

▲▼李銘順、李國煌、許效舜《NO GOOD！歐吉桑》專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲（左起）李銘順、許效舜、李國煌受訪時歡笑不斷。（圖／記者周宸亘攝）

雖然李銘順一度打趣說「劇本其實沒有很好」，立刻被李國煌笑虧「你還要生存，不要這樣」，但也印證了這三位影帝級人物自帶的強大戲劇張力。李銘順認真剖析：「你會覺得這三個樣子擺在一起，會有話題、會有哏、會有爆料，或者是會有一些火花。」《NO GOOD！歐吉桑》4月10日全台上映。

 

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NO GOOD！歐吉桑李銘順李國煌許效舜王淨

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