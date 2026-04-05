邊佑錫近視0.4「演戲都不戴隱眼」　IU慌了：你都說我看起來很好

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男星邊佑錫2024年因主演電視劇《背著善宰跑》爆紅，他時隔2年，終於要推出新作《21世紀大君夫人》，近日忙著宣傳戲劇，他與IU登上節目《藉口GO》暢聊拍攝花絮，沒想到，他突然自爆「視力不好」，一邊度數是0.4、另一邊為0.5，讓得知真相的IU超級震驚，當場反問「那我拍戲時問你『我看起來還行嗎？』你每次都說『非常好』」，全場笑出來。

▲▼邊佑錫突自爆近視不太好，連演戲都不太戴隱眼，IU超驚訝。（圖／翻攝自YouTube）



[廣告]請繼續往下閱讀...

邊佑錫在節目《藉口GO》聊起空污，他話題一轉樂觀地提到「只要眼前看不到好像就還可以」，劉在錫卻疑問表示「沒辦法看不到啊，眼前一片灰欸」，他才突然自爆「我視力不好，但也不太戴眼鏡」，平時就連隱形眼鏡也不戴，拍戲時也是如此，震驚所有人。

▲▼IU慌張問「你每次都說我看起來很好，其實是看不太清楚嗎？」全場笑翻。（圖／翻攝自YouTube）



劉在錫、梁世燦問他「為什麼不戴隱眼？」邊佑錫則回答：「我覺得現在就很ok了。」接著他補充，只有在看電影或想看清楚某個事物的時候，會特別戴上眼鏡，「我確實有眼鏡，但平時不太戴，我已經很習慣了，所以就這樣生活下去了。」

此時，IU逐漸不安，驚呼：「我還以為你的視力很好？那麼我拍戲的時候每次都問你『我看起來還行嗎？』你每次都說『非常好』，原來是看不清楚的嗎？」邊佑錫才緊急解釋「我都是用真心待人，我都用心去看人，在我看來已經非常完美了。」辯駁言詞令全場笑翻，邊佑錫又加碼澄清「我會經常看監看的畫面」，有透過畫面幫忙確忙美貌，但IU依舊慌張不已，兩人互動超爆笑。