吳文忻乳癌4期「獨住4人房」喊空虛！　肺炎纏身仍樂觀徵追劇清單

記者張筱涵／綜合報導

51歲前港姐吳文忻罹患第四期乳癌，近年持續接受治療，抗癌歷程備受關注，她4日再度更新病況，透露目前於深圳住院治療，卻因併發症導致病情出現變化，暫時無法出院。

▲吳文忻。（圖／翻攝自Instagram／nat_ng_nat）



化療計畫生變 確診肺炎又出現胸腔積水

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吳文忻4日透過影片向外界說明近況，原本預計入院進行兩晚化療，但檢查後發現肺部出現異常陰影，確診為肺炎，另左側胸腔也出現積水情形，使治療計畫被迫調整。她在貼文中以輕鬆語氣寫下，「一個人住四人房，感覺有點空虛，但又好自由」，展現一貫樂觀態度。

從影片中可見，吳文忻說話略顯緩慢、氣色稍顯疲憊，但整體精神尚可。她指出，目前使用的化療藥物對病情具療效，但同時存在約一成機率引發肺炎，因此醫療團隊仍在釐清，是藥物副作用，或因白血球過低導致感染。她坦言，若確認為藥物問題，恐需更換治療方案，讓醫師陷入兩難。

病情反覆仍樂觀 抽出1公升積水積極治療

吳文忻也提到，肺炎若出現併發症恐有生命風險，但目前狀況仍屬穩定。她表示，雖然影像檢查顯示肺部出現狀況，但自身精神尚佳，僅有較明顯的乾咳症狀，並無痰液。

另一方面，吳文忻透露左側胸腔積水情況較為嚴重，已接受穿刺手術抽出約1公升積液，並送檢化驗，無奈感嘆治療過程「並不順利」。

獨住病房喊空虛 網友湧入打氣盼早日康復

儘管病情反覆，吳文忻仍保持正向心態。適逢內地連假期間住院人數較少，她一人入住四人病房，笑稱略感空虛，也向網友徵求追劇清單打發時間。

貼文曝光後，吸引大批網友留言打氣，紛紛鼓勵她保持好心情、專心養病，盼她早日康復。