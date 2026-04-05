周湯豪首參戰台灣祭炸翻了！　網嚇爛「刷一排道歉表」：對不起

▲周湯豪首次登上台灣祭舞台。（圖／環球音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

周湯豪昨晚（4日）於墾丁大灣遊憩區的「狂熱大灣」舞台擔任壓軸演出，這也是他首次登上台灣祭舞台，並以「搖滾學長」的身分帶來超精彩演出high翻樂迷，吼腔帥炸、金屬魂開圈，瞬間燃炸現場，表定演出到10點半，他加碼唱到11點，網路火熱度也狂飆數十萬則討論。

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▲▼周湯豪加碼多唱一個小時。（圖／環球音樂提供）





舞台螢幕以不同的設計對應不同歌曲的核心意境，當大大的NICKTHEREAL以及首張搖滾專輯《LOVE RAGE HOPE》標準字出現在大螢幕上，全場感動直呼：「謝謝學長超讚！真的炸翻了！甩到脖子痛！」演出後周湯豪下台，許多樂團們不約而同聚集在後台，為他鼓掌，歡呼聲雷動，讓周湯豪很感動。



網上更掀起一波「對不起周湯豪！」的話題討論，形容這死牆(Wall of Death)的大小和控場，絕對是最強的一個，也把墾丁開啟另外一條大街，更謝謝周湯豪把金屬文化帶進主流音樂圈，更有人直接做出「周湯豪道歉表」，要大家自己來認領並向周湯豪道歉。周湯豪5月16日也將到台東「東浪嘉年華」演出。

