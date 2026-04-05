才痛失摯愛、憂鬱症復發！　粗肌男星又爆「嚴重受傷」崩吐心聲

▲ 創作才子吳是閎出道13年變身獨立音樂人靠直播存發片基金圓夢。（圖／走音佬音樂工作室提供）



記者翁子涵／台北報導

創作才子吳是閎甫迎38歲生日，推出單曲〈有些話來不及說〉與〈Never fall again〉當成生日禮物象徵「重生」自勉，把這段期間歷經低潮憂鬱症復發、奶奶過世悲慟以及打球受傷導致膝蓋韌帶半月板斷裂休息半年等心路歷程化為創作靈感，吳是閎坦言三年前在個人生日音樂會結束後陷入創作瓶頸及人生低潮，「當時總擔心寫不出好聽的歌，也覺得自己人氣下滑，沒達成當初該有的理想目標，讓我很沮喪。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 吳是閎腹肌回歸。（圖／走音佬音樂工作室提供）



頓時陷入自我懷疑的他還因此導致憂鬱症復發，除了看醫生吃藥，並正視自己情緒問題，靠著創作抒發排解負面能量，因而漸漸排除心魔、走出陰霾，沒想到原本計劃去年底發片的他竟因打籃球導致膝蓋韌帶半月板斷裂，在醫院躺了好幾個月靠著家人幫忙及休息復健半年後終於痊癒，「那段時間靠著爸爸照顧還接送我去拄著拐杖駐唱，間接多了跟家人相處的機會，此外，還趁著在家休息時寫了快12首歌，也順便趁空檔練吉他，多了很多磨練音樂的機會，算是意外的收穫。」

而吳是閎堅持音樂夢的最大動力，正是過世奶奶過往的溫暖鼓勵，「奶奶在過世前抓著我的手說：『你要身體健康快樂！』這句話一直放在我心裡。」他也將單曲〈有些話來不及說〉獻給天上的奶奶，「這首歌原本寫的是我親身失戀的故事，但寫歌當下正逢奶奶病危，當時卡在情傷的他原本想等自己心情平復再去陪奶奶，沒想到卻因此天人永別，讓我發現連『下次』這個選項都沒了！」

睽違三年再發片的吳是閎先前因為打球膝蓋受傷而無法健身，讓原本是健身狂的他自嘲肌肉都「離家出走」了，這次為了全新出擊決定決定找回遺失的線條，為此特別展開一個月魔鬼訓練重拾精壯體態，大方在鏡頭前展現「冰塊級」六塊肌的他吸睛度滿點，為重返歌壇展現全力衝刺的企圖心。