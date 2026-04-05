蔡健雅曾陷黑洞「粉身碎骨」！　吐低潮真實心聲

▲ 蔡健雅在Zepp New Taipei開唱。（圖／躍耳娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

蔡健雅昨（4日）於Zepp New Taipei舉辦了首場《國泰世華銀行 蔡健雅 除此之外 Into The B-Sides 這不是巡迴演唱會》，由〈舞步〉、〈Goodbye & Hello〉和〈晨間新聞〉三首歌展開序幕，她坦言出道近30年，有些歌曲已經唱到有些疲倦，讓她萌生對音樂失去熱情的危機感， 「但是我天生就是要做音樂的，怎麼可以放棄？我還有任務沒有完成，所以要厚臉皮的把我覺得很好的歌給大家再聽一次，我要當一位音樂快遞員，再把它們送到你們面前，這些B-Sides的歌或許會成為你們未來生命中的主打歌。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 蔡健雅認曾對唱某些歌感到厭倦。（圖／躍耳娛樂提供）



她邊唱著歌邊與歌迷分享這些歌曲帶給她的感受，〈輪流轉〉及〈舊行李〉讓蔡健雅回憶起曾經刻骨銘心但又非常折磨的愛情經歷，〈單戀曲〉、〈唱衰〉和〈活著是最好的死亡〉是最折磨蔡健雅的三部曲，記錄了幾乎令她粉身碎骨的黑洞，也是她自認最難唱的三首歌。〈墜落〉也描述了Tanya的黑暗面，但她表示：「每個人都有自己的黑暗面，我很感謝曾經讓自己墜落，才能再靠自己爬起來，爬向那束光。」



接著蔡健雅笑說：「我做這場演唱會就是為了〈便利貼〉，我對它期待非常高，希望它可以翻紅，因為覺得我們很需要這首歌來提醒我們是不是還記得的自己、甚至是去幫助我們找回忘記的夢想。」〈走過的路〉會讓人勾起很多回憶，也是Tanya很怕自己會唱到鼻酸的歌，歌詞雖然簡單，但越簡單越直接的東西就越能打入人心。

最後Tanya為歌迷們送上〈一克拉〉當做演唱會的結尾，她先打趣說這首歌很有價值，歡迎各大珠寶公司前來合作，引起歌迷哄堂大笑，接著才正色表示〈一克拉〉就像是她現在的狀態，希望大家也可以在經歷磨練後讓自己綻放出一克拉的璀璨光芒。」雖然她謙稱這場演唱會的歌沒法讓大家大合唱，但台下的鐵粉們對每首歌都倒背如流，並不斷高喊「加場」，讓Tanya又驚又喜。

