經紀人急喊地震！南珉貞傻笑喊「沒感覺」　李雅英也現身：習慣了

記者張筱涵／綜合報導

台灣今（5日）凌晨花蓮縣近海發生芮氏規模5.7地震，幾乎全台皆有感。不過，已來台發展近3年的韓籍啦啦隊成員南珉貞，卻在當天下午於社群發文，笑稱自己完全沒有察覺地震，引發網友熱議。

▲南珉貞（左）和李雅英都沒感覺到地震。（圖／翻攝自Instagram／minjeong_w_、yyyoungggggg）



南珉貞約在下午1時左右發文表示：「昨天有地震嗎？我完全沒感覺」，並分享與經紀人Sharon的對話截圖。畫面中，Sharon以韓文提醒「地震」，南珉貞則回覆一連串笑聲，並直言「一點都沒感覺」，還被對方笑稱「妳可能台灣人」。

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同樣來台發展將近3年的韓籍啦啦隊成員李雅英，也現身留言區表示：「我也不知道了……我們有一點習慣了嗎？……」，似乎對台灣頻繁地震逐漸適應。

▲南珉貞貼文和李雅英回應。（圖／翻攝自Instagram／minjeong_w_）



貼文曝光後，吸引大批網友留言調侃，「恭喜完成台化過程？」、「因為妳是台灣人了，台化成功」、「代表南公主已經通過台灣的震撼教育了」，也有人笑說「其實你那個時候已經睡覺了吧」、「我也沒感覺」，氣氛相當輕鬆有趣。