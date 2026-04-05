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半個演藝圈都來了！黃鐙輝首演舞台劇「超狂實力」被讚：寶藏男孩

記者黃庠棻／台北報導

瘋戲樂工作室2026年首檔作品《櫻子媽媽與她的三個男人》於3日晚間隆重首演，全場近千個座位座無虛席。作品主打「好聽、好懂、又有故事」，由三位演員分飾九個角色，搭配現場樂隊演出，演員們使出渾身解數，不僅需完成長達100分鐘不間斷的演出，更要隨著劇情快速變換人物，甚至直接在舞台上完成造型更換，俐落程度令人拍手叫好。

▲《櫻子媽媽與她的三個男人》由黃鐙輝、方宥心、凱爾等人主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

▲《櫻子媽媽與她的三個男人》由黃鐙輝、方宥心、凱爾等人主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

演出未開演即話題不斷，黃鐙輝在開演前夕直播中感性告白「這次不來看，可能要下輩子了」，一席話瞬間引爆觀眾期待；首演當晚社群好評同步炸開「比聽演唱會還划算！太精彩了！很想喊安可！」等留言狂洗版，熱度持續延燒。

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▲《櫻子媽媽與她的三個男人》由黃鐙輝、方宥心、凱爾等人主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

▲《櫻子媽媽與她的三個男人》由黃鐙輝、方宥心、凱爾等人主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

首演當晚名人與影視圈好友們都出席，包含陸明君、白吉勝、馬士媛、Nina、黃韻玲、高伊玲、管罄、倪安東、陳家逵、莊鵑瑛（小球）、方馨、林雨宣、陳妤、杜詩梅、項婕如、潘親御、木木、那那大師、黨加恩等人現身支持；導演比爾賈、林書宇、鄭有傑、蘇達、練建宏亦到場力挺，觀後一致好評，也邀請大家一起走進劇場，感受這部與眾不同的音樂劇。

▲《櫻子媽媽與她的三個男人》由黃鐙輝、方宥心、凱爾等人主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

▲《櫻子媽媽與她的三個男人》由黃鐙輝、方宥心、凱爾等人主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

瘋戲樂工作室2026年首檔作品《櫻子媽媽與她的三個男人》，源自許富凱《五木大学》的音樂世界，歷經三年創作與舞台演出累積，從專輯到劇場持續修整，迎來全面升級的「二代目」版本。

本劇由《台灣有個好萊塢》黃金主創團隊再度聯手打造，整體節奏明快流暢，卻又誠摯動人。金獎編劇詹傑透過豐厚田調，寫出林森北路媽媽桑高潮迭起的一生，將條通文化與人情冷暖轉化為極具戲劇張力的舞台敘事。

▲《櫻子媽媽與她的三個男人》由黃鐙輝、方宥心、凱爾等人主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

▲《櫻子媽媽與她的三個男人》由黃鐙輝、方宥心、凱爾等人主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

首演當晚社群好評洗版狂炸「黃鐙輝真的讓人太驚艷，是臺灣影視圈的寶藏男孩」、「黃鐙輝是被耽誤的實力派歌手，值得掌聲」、「比聽演唱會還划算，動人到不行！」；方宥心則被盛讚「不只會唱歌，還會讓觀眾跟著一起哭一起笑，好神奇」、「用100分鐘演完櫻子的一生，完全捨不得移開視線」。

▲《櫻子媽媽與她的三個男人》由黃鐙輝、方宥心、凱爾等人主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

▲《櫻子媽媽與她的三個男人》由黃鐙輝、方宥心、凱爾等人主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

黃鐙輝在開演前夕深夜直播表示「這次真的拼了全力，希望可以讓你們看到我的不一樣。」更笑說「這次不來看的話，可能要下輩子了」，再次強調這部音樂劇對他的重要性。他也特別感謝劇團與導演給予機會，直言在這次製作中收穫滿滿。

▲《櫻子媽媽與她的三個男人》由黃鐙輝、方宥心、凱爾等人主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

▲《櫻子媽媽與她的三個男人》由黃鐙輝、方宥心、凱爾等人主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

談到首演倒數的準備狀態，黃鐙輝坦言台詞已經沒有問題，但「合音跟舞蹈會打架」，仍持續調整與磨合；更笑說自己幾乎進入「無時無刻都在排練」的狀態，只要一有空檔「身體就會自動自發，開始虛擬跳舞跟練唱合音」，投入程度相當驚人。

▲《櫻子媽媽與她的三個男人》由黃鐙輝、方宥心、凱爾等人主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

▲《櫻子媽媽與她的三個男人》由黃鐙輝、方宥心、凱爾等人主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

談到舞台表演的魅力，黃鐙輝直言「不能重來，而且可以直擊觀眾，每一次都只有當下這一次。」他也分享與演員對戲的趣事，笑說與方宥心排戲時「真的耳朵懷孕」，甚至因為劇中有感情戲，排練時王為還會打趣說「欸這我老婆捏」，現場氣氛輕鬆又充滿火花。

▲《櫻子媽媽與她的三個男人》由黃鐙輝、方宥心、凱爾等人主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

▲《櫻子媽媽與她的三個男人》由黃鐙輝、方宥心、凱爾等人主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

凱爾與謝孟庭每次彩排都帶來不同驚喜，讓黃鐙輝直呼收穫滿滿。首次與導演楊景翔合作，他大讚對方細膩「總是能點出一些小細節，讓我在舞台上更立體」。面對舞台劇沒有NG的表演形式，他坦言反而更享受「我最喜歡這樣的表演，每次都是獨一無二、不能重複的。」

主演方宥心分享，此次演出最困難的部分，在於大量獨白與打破第四面牆的表演形式。她表示，角色時常需要走進回憶之中，同時又必須與觀眾產生互動「要很謹慎，不讓自己變成主持人，但又要讓觀眾可以自在地給予回饋」，在角色與觀眾之間拿捏分寸，成為這次最大的挑戰。

▲《櫻子媽媽與她的三個男人》由黃鐙輝、方宥心、凱爾等人主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

▲《櫻子媽媽與她的三個男人》由黃鐙輝、方宥心、凱爾等人主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

方宥心也透露這是首次與導演楊景翔合作，直言「導演是個被導演耽誤的爆強演員」，在排練過程中帶來許多火花。談到作品本身，她認為《櫻子媽媽與她的三個男人》最吸引人的地方，在於櫻子媽媽從小姐到小媽媽再到老闆娘的轉變歷程，「這個過程很有趣」，也是一段非常真實的人生故事，邀請觀眾走進劇場，一起感受這段笑中帶淚的生命旅程。

▲《櫻子媽媽與她的三個男人》由黃鐙輝、方宥心、凱爾等人主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

▲《櫻子媽媽與她的三個男人》由黃鐙輝、方宥心、凱爾等人主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

藝術總監王希文表示，此次卡司各具特色，黃鐙輝臨場反應極佳，能依現場氛圍給出不同演法，為喜劇段落加分；方宥心的演歌底蘊成為亮點；王為與謝孟庭則持續帶來新的角色火花。他坦言，本次版本在內容與規模上全面升級「作品本身不擔心，最大挑戰反而是與觀眾溝通」，尤其更換戲名與角色設定後，也期待觀眾能以全新角度走進劇場「我們就是希望，好好跟觀眾分享這部音樂劇。」

▲《櫻子媽媽與她的三個男人》由黃鐙輝、方宥心、凱爾等人主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

▲《櫻子媽媽與她的三個男人》由黃鐙輝、方宥心、凱爾等人主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

談到本劇亮點，王希文也整理多項看點，包括影視劇場金獎主創與演員同台飆戲、黃鐙輝音樂劇處女秀、揭開日式酒店文化中關於「戀愛感與陪伴」的故事，以及觀眾未曾看見的林森北路面貌；同時融合友情、親情與愛情交織的人生篇章「笑中帶淚，讓人不知不覺笑著就哭了」。

此外，現場樂團為整體演出增添戲劇張力，而「三位演員分飾九個角色、搭配五位樂手」的製作形式，他也笑稱是「史上最不會做生意的音樂劇製作」，卻也因此成就獨特舞台魅力。

▲《櫻子媽媽與她的三個男人》由黃鐙輝、方宥心、凱爾等人主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

▲《櫻子媽媽與她的三個男人》由黃鐙輝、方宥心、凱爾等人主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

《櫻子媽媽與她的三個男人》由方宥心領銜主演，攜手凱爾、黃鐙輝、王為與謝孟庭共同演出，並採雙卡司配置，4月3日至5日由凱爾與黃鐙輝登場，4月9日至12日則由王為與謝孟庭接棒。全劇由三位演員分飾九個角色，在舞台上快速切換身分與命運。

演出亦規劃「舞台互動區座位」，部分觀眾可近距離觀看演出，彷彿成為 Sakura酒店的一份子，沉浸在角色與故事之間。 本劇由編劇詹傑、導演楊景翔攜手打造，音樂選自許富凱《五木大学》專輯及過往作品，由王希文擔任音樂執導與藝術總監。

作品以條通文化為靈感，在人情冷暖之間描繪一名女性從女孩到女人的成長歷程，在半甲子的時間跨度中交織情感與命運。透過音樂與戲劇交錯鋪陳，讓觀眾在歡笑與淚水之間，看見屬於自己的生命片段。音樂劇《櫻子媽媽與她的三個男人》將於2026年4月3日至4月12日於臺北表演藝術中心演出，共計10場，購票請洽OPENTIX。更多演出資訊請關注瘋戲樂工作室官方社群平台。

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