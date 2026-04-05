《楚喬傳》續集來了！　小楚喬18歲長大「搭陸劇男神」被讚神選角

記者黃庠棻／台北報導

台灣大哥大MyVideo宣布4月8日起跟播古裝熱血新劇《冰湖重生》，該劇為2017年現象級爆款《楚喬傳》正統續集，開播前最具話題性的便是女主角黃楊鈿甜正是《楚喬傳》中的「童年楚喬」，當年9歲的她在劇中幾乎零台詞，卻憑眼神精準詮釋楚喬的堅韌與不屈，將角色的倔強與要強深植觀眾心中，尤其與趙麗穎飾演的成年楚喬在情緒上的銜接與轉換，更被讚是「無縫接軌」。

▲黃楊鈿甜在《楚喬傳》飾演趙麗穎幼年時期一炮而紅。（圖／翻攝自台灣大哥大MyVideo）

如今18歲的黃楊鈿甜親自接棒《冰湖重生》成人版楚喬角色，完成跨越9年的命運連結。從眼神到氣質全面升級，更為角色注入「宿命感」，被劇迷狂讚根本是「天選楚喬」。

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▲黃楊鈿甜在《楚喬傳》飾演趙麗穎幼年時期一炮而紅。（圖／翻攝自台灣大哥大MyVideo）

回顧2017年《楚喬傳》，由趙麗穎、林更新主演，創下現象級收視與話題熱度，網路播放量甚至高達459億次。劇中楚喬從女奴逆襲成女將軍的成長線，搭配與諸葛玥（原名宇文玥）的愛恨糾葛，成為無數觀眾心中的經典CP。

▲黃楊鈿甜在《楚喬傳》飾演趙麗穎幼年時期一炮而紅。（圖／翻攝自台灣大哥大MyVideo）

然而大結局卻停在最虐心的「冰湖之戰」，諸葛玥墜湖生死未卜，楚喬隨之跳入冰水，畫面戛然而止，留下劇迷長達9年的「意難平」，網友甚至笑稱「撈了9年還沒撈到」，讓《冰湖重生》2024年底宣布開拍與選角時就自帶爆款體質。

▲《冰湖重生》由黃楊鈿甜主演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

雖然原班人馬未回歸，但《冰湖重生》主演被網友一致認證「神選角」，不但女主角黃楊鈿甜升格主演，男主角更找來憑藉《星漢燦爛》、《九重紫》人氣飆升的男星李昀銳，此次詮釋從冰湖死裡逃生、轉為隱忍謀士的諸葛玥，戰損造型與破碎感演技讓人一秒入戲。

▲《冰湖重生》由李昀銳主演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

體育生出身的李昀銳更讓粉絲直呼期待「最愛看小林（李昀銳暱稱）的打戲，超過癮！」總製作人張萌在《九重紫》尚未播出前就決定選用李昀銳，大讚他「眼神中有著諸葛玥該有的隱忍與深情」，看見李昀銳爆紅後的高人氣也欣慰「押注新人需要勇氣，但一切都很值得。」

《冰湖重生》最新釋出的預告更是虐度全面升。諸葛玥（李昀銳飾）深情對楚喬（黃楊鈿甜飾）承諾「我答應你，我們會永遠在一起。」然而誤以為他已身亡的楚喬，卻披上紅袍與他人成婚，她試圖逃離亂世卻反遭追殺，不僅淪為女囚，甚至慘被浸水極刑，命懸一線。

▲《冰湖重生》由張康樂。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）



就在生死邊緣之際，諸葛玥趕到她身邊，含淚道歉「我來晚了」，情感張力直衝最高點。但預告最後畫風急轉，兩人竟刀鋒相向，從相愛到對立，上演最虐心的宿命對決。《冰湖重生》4月8日起在台灣大哥大MyVideo首播最新集數。