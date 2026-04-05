楊大正拍戲爆職災！殺青一週「鼻屎全黑的」挖隧道太操：熱到崩潰

記者黃庠棻／台北報導

Hami Video話題戲劇《都市開基祖》以1990年代台北捷運工程為背景，從真實「潛水夫病」工傷事件出發，描繪一群隧道工人為生存與權益奮戰的故事，並融合職場鬥爭、家庭情感與奇幻元素，呈現底層勞工的血汗與命運交織 。

▲《都市開基祖》由邱凱偉、鍾瑶、莊凱勛、楊大正、陳竹昇、張耀仁主演。（圖／Hami Video提供）

主演莊凱勛、楊大正、陳竹昇、鍾瑶、張耀仁、邱凱偉近日共同接受Hami Video訪問，戲外笑聲不斷，莊凱勛、楊大正、陳竹昇與張耀仁更自組「工地F4」，鍾瑶解釋他們其實是「Funny 4」；演員們現場還即興合唱林生祥創作的客語主題曲〈鹹酸甜〉，展現超強默契。

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談到拍攝《都市開基祖》最大挑戰，除了莊凱勛之外，其餘五人竟全員舉手一致認為「最難的是客語」，陳竹昇直言客語幾乎是「硬背」，更透露原本接演時被要求講台語，讓他相當訝異，後來了解是為了真實呈現工地現場，劇中不只客語，還混雜台語、泰語與越南語，透過自然語貼近當時的環境。

▲《都市開基祖》由邱凱偉、鍾瑶、莊凱勛、楊大正、陳竹昇、張耀仁主演。（圖／Hami Video提供）

鍾瑶身為《都市開基祖》「唯一女主角」，被邱凱偉飾演的深情老公守護，工作時又被「工地F4」包圍，宛如「萬綠叢中一點紅」，被問到是否特別開心，她笑說「是滿快樂的！」但隨即補充「沒有享受到什麼福利，比較像是一起吃苦。」

鍾瑶也點名莊凱勛是劇組「即興王」，莊凱勛笑回「我沒有吧！」鍾瑶表示因為莊凱勛經常臨時加碼客語台詞，讓她當場反應不及，莊凱勛解釋是因為有些台詞沒那麼口語「就想要換句話說啦！」

▲《都市開基祖》由邱凱偉、鍾瑶、莊凱勛、楊大正、陳竹昇、張耀仁主演。（圖／Hami Video提供）

提到拍攝過程最辛苦的場面，眾人不約而同指向「挖隧道」戲份，雖然是搭景拍攝，但地面鋪滿泥土，怪手一啟動便塵土飛揚，鍾瑶難忘現場高溫悶熱，環境相當艱困，楊大正苦笑表示「拍完那場戲，殺青後一個禮拜鼻屎都是黑的。」但他也感性分享最大收穫是學會客語「學習一種語言、學會它的美感，好像打開一扇門，我現在客語耳朵真的會打開。」

▲《都市開基祖》由邱凱偉、鍾瑶、莊凱勛、楊大正、陳竹昇、張耀仁主演。（圖／Hami Video提供）

戲劇《都市開基祖》不只是一部工地題材戲劇，更透過隧道工程背後的危險與權力結構，映照當年勞工在職災與體制壓力下的掙扎，甚至延伸出至今仍存在的社會議題 。莊凱勛表示「這部戲有親情、家庭、社會議題，也是在記錄歷史，讓大家理解那個年代的勞工處境，有些問題到現在都還存在。」

莊凱勛強調，這是一部「有笑有淚、有輕鬆也有嚴肅」的作品，希望觀眾在娛樂之餘，也能重新看見那些被忽略的城市基礎與無名英雄。戲劇《都市開基祖》於Hami Video熱播中。