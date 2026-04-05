巫啟賢8歲喪母揭人生低谷！　昔窮到躺地「被劉文正相中改寫命運」

記者孟育民／台北報導

三立都會台全新實境訪談節目《坐吧！聊聊》將於4月6日起，每週一、二晚間10點登場，由小禎（胡盈禎）、黃嘉千與黃鐙輝聯手主持。首播即祭出重量級嘉賓情歌聖手巫啟賢，久未露面的他一開場就在前身是西門町知名民歌餐廳自彈自唱，熟悉旋律瞬間勾起民歌時代回憶，讓黃嘉千秒陷「時光隧道」，現場氛圍復古又感性。

▲▼巫啟賢是《坐吧！聊聊》首集嘉賓。（圖／三立提供）

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談到音樂之路，巫啟賢一開口就停不下來，從人生第一把吉他聊起，笑說那把吉他其實是爸爸買給弟弟的，「因為爸爸不希望我學音樂，覺得是不務正業。」沒想到他全靠自學練出一身功夫。巫啟賢也坦言，因為家境不好，學會吉他後就邊學邊教賺生活費，甚至靠聽卡帶「抓和弦」，練就一本被同學瘋搶的「音樂葵花寶典」，裡面整理超過300首歌曲，堪稱校園傳奇。

▲巫啟賢分享自己的音樂路。（圖／三立提供）

節目中也罕見談及家庭與人生低谷，巫啟賢提到8歲喪母的過往，坦言對母親的思念成為創作動力，寫下歌曲寄託情感。而為了完成母親「至少讀到高中」的心願，他笑說自己「只負責考上」，卻常常逃課，真性情流露讓現場氣氛既感傷又幽默。

▲巫啟賢回憶低谷時刻。（圖／三立提供）



節目另一大亮點，則是巫啟賢親揭音樂生涯關鍵轉捩點。他回憶高中時組成「地下鐵樂團」，與一群志同道合的音樂人同住創作，甚至舉辦全創作演唱會，千張門票瞬間完售，一戰成名，更被電台相中登上排行榜。而最戲劇性的，是他與恩師劉文正的相遇。巫啟賢笑說，當年窮到躺在地上時接到電話，對方自稱劉文正，他竟回嗆：「我還費玉清咧！」完全不相信。

直到真正見面後，一口氣唱了20首歌展現誠意與實力，最終獲得賞識，不僅買下三首作品，更將他帶來台灣發展，開啟音樂人生新篇章，劉文正當時表示說看到巫啟賢就像當年看到羅大佑一樣，發現了一個很有才華的年輕人。





