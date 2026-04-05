《驚六》金東炫升格四寶爸「心很滿足」！　太妍現身祝賀

記者張筱涵／綜合報導

韓國綜藝節目《驚人的星期六》班底、格鬥選手出身的藝人金東炫再傳喜訊，正式升格為「四寶爸」。他於5日透過Instagram分享多張家庭照片，開心宣布家中迎來新生命，喜悅之情溢於言表。

▲金東炫透露妻子懷上了第四胎。（圖／翻攝自Instagram／stungunkim）



金東炫在貼文中寫下「我成為四個孩子的爸爸了」，並透露在不知不覺中，夫妻倆身邊又迎來一位可愛的新成員。他形容，雖然每天早晨變得更加熱鬧喧鬧，但也因此在更大的幸福中展開一天，「Loud house, full heart（家裡很吵，但內心很滿足）」。

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▲▼金東炫一家感情融洽。（圖／翻攝自Instagram／stungunkim）



從金東炫曝光的照片可見滿滿的一家生活點滴，包括夫妻甜蜜合照、與孩子們出遊、日常互動，以及孩子們手拿超音波照片、迎接新生命的溫馨畫面，幸福氛圍相當濃厚，如今再添一名新成員，也讓原本的五口之家升級為六口之家。

金東炫也在文中表達身為父親的責任與決心，表示未來會「更堅強、更有責任感地生活」，並承諾持續努力成為更好的爸爸。貼文曝光後，吸引大批粉絲留言祝福，演藝圈好友也紛紛送上祝賀，其中同為《驚人的星期六》班底的少女時代隊長太妍也留言回應，以表支持與喜悅。