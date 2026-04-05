李洪基高雄調皮玩翻譯！　老師幽默現身：職災哪裡申請？

記者吳睿慈／高雄報導

南韓人氣樂團FTISLAND主唱李洪基與李昇基4日於高雄流行音樂中心開唱，兩人過去合作戲劇《花遊記》結緣，這次以歌手身份碰面，「基」情四溢，李洪基吐槽李昇基「刺蝟頭是怎麼回事」，對方則虧他「彩排不認真」，現場笑聲沒停過。尤其是李洪基一時興起玩翻譯，更是讓歌迷笑到捧腹。

▲李洪基、李昇基4日高雄合體開唱。（圖／SYL TW提供）



李洪基過去來台開唱，熱愛與翻譯老師「吵架」，這次也不例外，他注意到後台翻譯老師會隨著自己的語氣而產生變化，先是讚道「真的不簡單」，但下一秒調皮地笑著「意思就是不管我怎麼樣，她都跟得上」，當場用各種語氣講話，測試在側台的翻譯老師，沒想到，翻譯果真照做，讓台下粉絲大爆笑，相關影片掀熱議，連翻譯本尊都幽默回應「職災傷病給付哪裡申請」。

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▲李洪基、李昇基合體就像在講脫口秀。（圖／SYL TW提供）



李洪基難得以個人形式開唱，歌單更是經典，從〈就是說〉唱到〈約定〉，還與李昇基合唱〈她是我的女人〉，兩位好友合體，馬上就開啟脫口秀開關，你一言我一句互相吐槽。李昇基提到自己去年開始學中文，順勢虧李洪基沒有認真彩排，李洪基則回擊穿白色西裝外套的李昇基「你等下唱歌會很熱」，結果〈飛翔〉一曲唱沒兩句就出包重唱。

▲▼李洪基、李昇基毒舌互虧不手軟。（圖／SYL TW提供）



李昇基的個人橋段則接連帶來〈回到過去〉、〈刪除〉等歌曲，他首次到訪高雄，能跟李洪基同台感到非常新鮮，並再度同台演唱〈壞女人〉。爆笑的是，兩人又開啟脫口秀模式，李洪基吐槽對方「你這個刺蝟頭是怎麼回事，還加碼說「比起當時你現在有點黑化的感覺」，李昇基則平淡回「因為經歷很多世事啊！」

最後他們合唱〈疾風街道〉，並以〈永不結束的故事〉完美結束整場演出，也向粉絲喊話「我們的故事不會結束，會永遠延續下去」，相約希望不久的將來能再跟大家碰面。