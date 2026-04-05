《陽光女子》登陸首日票房曝光！丁禹兮新片壓6年逆襲　瘋癲演技被讚爆

記者田暐瑋／綜合報導

創下全台7.5億元票房的《陽光女子合唱團》，4月4日進攻中國市場，首映當天獲得約209.4萬的綜合票房，然而，市場反饋並未如預期發酵，次日即腰斬到首日的一半，暫居貓眼清明新片榜單第6名。

《陽光女子合唱團》在大陸上映後票房未如預期發酵，首日獲得約209.4萬人民幣（約1000萬元台幣）票房，5日票房截至上午11點，為103.5萬人民幣（約495萬元台幣），而連假最後一天的票房被預估僅餘20萬（約96萬元台幣），較首日暴跌超過9成。

▲《陽光女子》登陸首日票房曝光。（圖／翻攝自微博）



[廣告]請繼續往下閱讀...

不只《陽光女子合唱團》，同天上映的還有一線男星丁禹兮主演的犯罪懸疑片《天才遊戲》，首日票房就突破1000萬人民幣（約4800萬元台幣），儘管未進行大規模宣傳，仍然在影迷的支持下創下佳績，排名清明檔期新片第4。

由於《天才遊戲》6年前就已拍完，壓箱多年直到今年才上映，一度引來不少議論，但上映後卻是佳評如潮，觀眾普遍對丁禹兮的表現讚不絕口，認為其角色塑造及演技均表現出色，以精湛的演技飾演富二代陳倫，表面是掌控全局的貴公子，實則隱藏原生家庭創傷帶來的破碎感，丁禹兮透過眼神戲、微表情和聲線切換，精準呈現角色從矜貴到瘋癲的多重狀態。

▲《陽光女子》登陸首日票房曝光。（圖／翻攝自微博）