等了8年來台開唱！MONSTA X撩妹功力進步　情話連發：老婆你很水～

記者吳睿慈／台北報導

南韓野獸男團MONSTA X於4日在新北市工商展覽中心開唱，他們時隔8年以巡迴專場再次來台與MONBEBE（粉絲名稱）重逢，輪流秀出所學中文，還加碼台語情話撩妹，玟赫大喊「MONBEBE有夠水」，亨願也對著鏡頭放電「老婆，你很水。」全場氣氛超嗨。

▲MONSTA X等了8年來台開唱。（圖／光尚娛樂提供）



演唱會上，MONSTA X開場表演隨即點燃全場氣氛，他們特別用中文與粉絲打招呼，亨願先用諧音哏說：「大家好，今天我是『很好』，因為看到漂亮的萌貝貝們，所以我真的很好。」基現炒熱氣氛喊著「今天準備好嗨了嗎？真的嗎？」Shownu跟著問候「大家過得好嗎？」玟赫熱情用台語撩妹「今天MONBEBE有夠水，我是小太陽玟赫 ！」最後周憲情話告白「老婆，你們過得好嗎？我是真的很想念你們」。

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MONSTA X難得來台開唱，儘管老么I.M因服役中無法到場，仍以影像形式與粉絲見面，玟赫主動分享「昨天與I.M聯絡過，他說過得非常好。」亨願透露I.M目前擔任中隊長，並用中文稱讚他很「可愛」。最後，全體成員感嘆時間過得很快，雖然捨不得但承諾會在接下來消耗體力的最後階段揮灑一切，邀請MONBEBE一起堅持到最後，準備帶來代表MONSTA X的正式結尾舞台。

▲MONSTA X撩妹功力進步，演唱會上情話連發。（圖／光尚娛樂提供）



來到安可舞台，歌迷再度把MONSTA X喚出來，全員走下舞台跟MONBEBE近距離互動，邀請大家手燈舉起來、手機放下盡情享受這一刻，更感動表示：「大家的熱情讓我們雞皮疙瘩都起來了！」最後與粉絲合唱〈Love Forever〉，偶像與粉絲之間共同留下難忘的回憶。