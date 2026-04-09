4月9日星座運勢／巨蟹出門有驚喜 雙魚理財收入增
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：工作氣氛濃烈
感情：戀情進展順利
財運：證券投資獲利
幸運色：鐵灰色
貴人：雙子
小人：處女
雙子座 ♊
工作：事業企圖心旺
感情：出門甜蜜約會
財運：靠腦力賺大錢
幸運色：銀白色
貴人：牡羊
小人：金牛
天秤座 ♎
工作：有默契有效率
感情：體驗到異國戀
財運：財務支出平衡
幸運色：草綠色
貴人：金牛
小人：射手
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：得到眾人賞識
感情：會有想婚念頭
財運：消息多助財運
幸運色：金黃色
貴人：天蠍
小人：魔羯
金牛座 ♉
工作：工作表現良好
感情：相親結果成功
財運：消費理性選購
幸運色：正紅色
貴人：水瓶
小人：雙子
處女座 ♍
工作：同事相處融恰
感情：享受平靜愛情
財運：懂得投資技巧
幸運色：鵝黃色
貴人：魔羯
小人：水瓶
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：團隊合作愉快
感情：把握當下氣氛
財運：理想外出採購
幸運色：鮮橘色
貴人：處女
小人：天秤
天蠍座 ♏
工作：邏輯推演縝密
感情：愛情桃花不斷
財運：長輩資助現金
幸運色：丹寧色
貴人：天秤
小人：巨蟹
雙魚座 ♓
工作：積極努力打拼
感情：朋友介紹愛情
財運：善理財收入增
幸運色：艷紫色
貴人：獅子
小人：雙魚
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：尊重職場前輩
感情：心思縝密謹慎
財運：辛勞有助正財
幸運色：奶咖色
貴人：雙魚
小人：牡羊
獅子座 ♌
工作：事業意外升遷
感情：可以多交朋友
財運：支出精打細算
幸運色：寶藍色
貴人：巨蟹
小人：獅子
射手座 ♐
工作：和善有吸引力
感情：桃花逐漸成熟
財運：土地買賣成功
幸運色：漆黑色
貴人：射手
小人：天蠍
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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