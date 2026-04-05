文淇揭15歲婦檢陰影！　遭醫粗暴對待「無禮質疑性行為對象」

記者張筱涵／綜合報導

23歲演員文淇近日登上Podcast節目《展開講講》宣傳電影《我，許可》，在談及角色與女性議題時，公開分享自己青少年時期的一段就醫經歷，坦言當時在婦科檢查中感受到強烈不適與羞辱感，引發外界對女性醫療處境的關注。

▲文淇分享未成年時期看婦科的不舒服經驗。（圖／翻攝自微博／文淇）



從角色延伸真實經驗 一秒理解女性困境

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節目中，主持人詢問文淇是否有「一秒理解角色」的瞬間，她則以自身經歷回應，指出婦科檢查的經驗讓她對角色處境產生強烈共鳴。

文淇在節目中分享，在15、16歲時曾因拍戲跳進不潔湖水導致感染，前往地方診所接受婦科檢查。她表示，當時由一名打扮中性的女工作人員陪同就醫，但仍明顯感受到醫師一開始就帶有敵意，讓她感到困惑與不安。

文淇進而敘述：「直到大概詢問了5分鐘後，醫生說妳是不是發生過性關係？我說我沒有，他說『妳旁邊是不是妳男朋友，還說沒有』這種話。」這讓當下的她感到非常氣憤：「我說首先這是一位女孩，第二我已經說了我沒有發生過性關係，我是感染了，就整個過程會讓妳非常不舒服，以及後面檢查過程都是極其粗暴和讓人難以忍受的。」

缺乏隱私與尊重 點出醫療現場盲點

文淇進一步指出，當時檢查過程不僅態度不當，也缺乏基本隱私，讓她印象深刻：「所以就當時，我一秒就可以理解一個女生去婦科檢查的時候，她其實是很尷尬害羞的，拍的時候，他們還讓四個醫學生站在那個醫生後面，我覺得這也是一個滿細緻的事情，因為當一個女生在講這樣的事情的時候，她當然是希望有個私密空間，可是有時候就是好像會發生意料之外的事。」

從個人經驗延伸議題 掀女性醫療環境討論

相關發言曝光後，引發不少網友共鳴，認為婦科檢查中的隱私權、醫病溝通與性別敏感度，仍是值得正視的議題。也有聲音指出，類似經驗並非個案，顯示醫療環境中仍存在結構性問題。

網友們紛紛留言表示，「之前去過一次，估計是回南天內褲沒晾乾什麼的，得了陰道炎，我也沒有性行為，醫生就問了一句就開始檢查，很專業，也沒有不耐煩，這才是正常的婦科醫生」、「特別是年紀比較大的，陰影真的很重。十幾歲第一次去檢查，內褲不乾感染了，什麼都沒問，直接上工具，超痛，她才說你沒性生活過啊。我說沒有啊，結果給我留下陰影了，從此以後對婦科就沒好印象」、「不知道為什麼，有些婦科醫生對來就診的患者，感覺抱有敵意似的，很兇，做檢查也很粗暴」。