極簡反而更敢花！　NanaQ列「10項持續花錢清單」：每項都不後悔

記者張筱涵／綜合報導

網紅NanaQ長期分享極簡生活理念，4日再度發文談及自身轉變，坦言成為極簡主義者後「反而更敢花錢」，不僅開銷沒有減少，生活滿意度卻大幅提升。

▲NanaQ時常分享生活點滴。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）



打破「極簡＝省錢」迷思 強調花得值得更重要

[廣告]請繼續往下閱讀...

NanaQ表示，雖然整體花費沒有變少，但幾乎每一筆支出都不後悔，「活得越來越快樂，人生越過越好」，點出極簡生活的核心並非壓縮開銷，而是讓金錢花在真正重要的地方。她也進一步分享，自己固定會花錢的10個項目，涵蓋生活、健康與體驗，展現極簡背後的價值選擇。

▲NanaQ分享極簡不等於不花錢。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）



從咖啡到時間效率 用錢換取生活品質

在日常習慣上，NanaQ提到會持續購買咖啡，作為生活中的「儀式感」，無論是在家沖泡或外帶到戶外享用，都是讓自己感到放鬆的重要時刻。此外，她也願意多花錢購買「更快的票券」，無論是交通或活動，只要能節省時間，就認為值得投資，強調時間價值高於金錢。

減少選擇成本 衣服壞了直接買同款

在物品使用上，NanaQ強調「減少決策成本」，像是衣櫃只留下真正喜歡且會穿的衣服，一旦穿壞就直接回購同款，避免重新挑選、試穿的時間浪費。同樣地，對於已證實好用的物品，她也採取「壞了就買同款或新版」的方式，讓生活維持簡單且高效率。

重視知識與健康 投資長期價值

在自我投資方面，NanaQ持續購買書籍，認為閱讀是「最低成本的學習」，能快速吸收他人經驗。健康方面，她則偏好「吃的保養品」，如穀胱甘肽、苦瓜胜肽等，並強調不盲目追求高濃度，而是重視實際攝取量與身體需求。同時，她也固定進行健康檢查，認為「健康地活著才有意義」。

▲NanaQ熱愛閱讀和品嘗手沖咖啡。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）



極簡生活也能投資與體驗 追求真正想要的當下

在理財上，NanaQ選擇簡單投資股票，鎖定熟悉且經營穩健的公司，避免過度研究與頻繁操作。此外，她也特別提到會花錢在「不能拍照的體驗」，例如觀賞螢火蟲、攀岩等，認為這些無法炫耀的當下反而更珍貴，才是真正想經歷的人生。

強調「讓自己快樂的不要省」 引發共鳴

NanaQ最後總結，雖然持續在這10項目上花錢，但生活並未變得混亂，因為每一筆支出都集中在「真正重要且需要的地方」，尤其是能帶來快樂的事，更不應該節省。

▲▼NanaQ時常踏青。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

