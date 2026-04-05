《家母螳螂》高俊今天結婚了！　多年好友晉升戀人：在一起讓人安心

記者張筱涵／綜合報導

韓國男演員高俊正式步入人生新階段，今（5日）在首爾某地與圈外女友舉行婚禮，低調完成終身大事，消息曝光後也獲得外界祝福。

▲高俊結婚了。（圖／翻攝自Instagram／kojun_actor）



低調完婚 僅邀親友出席

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據韓媒《MyDaily》報導，高俊於5日舉行婚禮，儀式採非公開形式進行，僅邀請雙方家人與親近友人出席，在溫馨氛圍中完成人生大事。

從舊識到戀人 認愛後決定結婚

高俊先前已親自公布婚訊，透露與未婚妻其實是認識多年的舊識，直到去年才發展為戀人，進而決定結婚。他也甜蜜形容對方是「個性善良、在一起會讓人感到安心且更加穩定的人」。

據悉，兩人長時間維持朋友關係，逐漸培養感情，最終修成正果。

出道25年實力派演員 新作動向受關注

高俊出道25年來演過多部戲劇和電影，戲劇部分曾參演《傲骨賢妻》、《救救我》、《熱血司祭》、《家母螳螂》等，電影部分曾參演《那年夏天》、《急速醜聞》、《陽光姐妹淘》、《密探》、《菜鳥警校生》、《風流大丈夫》等，曾以《熱血司祭》獲得SBS演技大賞男子配角獎項，多年來累積實力與口碑。