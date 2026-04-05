沒發文就不關心？趙詠華遭酸「不如蔡琴」親回：出國前才唱歌給陳文茜聽

記者張筱涵／綜合報導

資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌後，時常透過社群分享抗病心情，過去也多次在歌手趙詠華陪伴下外出散心，兩人情誼深厚。不過近期相關貼文減少，有網友因此質疑趙詠華「不如以往關心」，趙詠華特別親自回應。

▲趙詠華和陳文茜是相識許久的好友。（圖／翻攝自FACEBOOK／趙詠華身心靈世界研究中心）



被指「只見蔡琴的真心」 趙詠華親自回應

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有網友在社群留言表示：「以前常常看到妳照顧陳文茜，帶著她上山下海尋樂，非常感動。至今卻不見往日的佛心，妳是怎麼了？而如今只見蔡琴的真心。」

對此，趙詠華親自回覆：「出國前才去唱歌給文茜姐聽，只是不po文而已，朋友真心相待，不用言說。」簡短一句話展現高EQ，也強調兩人情誼並未改變。該回應隨即吸引不少網友按讚支持，而原先提出質疑的網友也改口回應「妳真善良」。

▲趙詠華回應網友質疑。（圖／翻攝自FACEBOOK／趙詠華身心靈世界研究中心）



患病後互相扶持 過往情誼深厚

事實上，陳文茜與趙詠華的友誼可追溯至「紅衫軍」時期。當時音樂人小蟲創作歌曲〈紅花雨〉，邀請歌手演唱，但多數人因不願涉入政治而婉拒，唯獨趙詠華主動接下演唱。

陳文茜曾透露，趙詠華因此付出代價，不僅被部分電視台取消通告，也影響了演出機會，但仍選擇堅持。她也因此特別感念對方的勇氣，主動邀約聚會，兩人逐漸建立深厚情誼。

人生背景相似 彼此成為依靠

陳文茜過去也曾分享，兩人有相似的成長背景，都是由外婆帶大，但趙詠華的人生經歷更為坎坷，包括身世與婚姻變化，讓她更加心疼對方。