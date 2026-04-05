楊蒨時母親癌逝　身後留手寫信惹哭「女兒幸福快樂」

記者葉文正／馬來西亞古晉報導

從歌唱節目《超級偶像》第三季亞軍出道的楊蒨時有「靈魂歌姬」美稱，而她的母親曾2度罹患癌症，這些年她只要有休息時間大多都是在陪伴母親。而楊蒨時近期隨藝起發光協會到馬來西亞古晉，將在「STILL 我在這裡」巡迴音樂會表演，昨（3）日受訪，透露母親因乳癌在去年底10月過世，享壽81歲。

▲歌手楊蒨時。（圖／記者林敬旻攝）

楊蒨時的媽媽抗癌快7年，第一次是罹患皮膚癌，當時完全康復，不過之後又罹患乳癌，開刀切除腫瘤後決定不做化療，以服用標靶藥物為主。楊蒨時透露媽媽在去年下半年病情變嚴重，還有失智症狀，10月不敵病魔離世，但慶幸的是，媽媽生命的最後沒有苦痛。

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▲楊蒨時與媽媽。（圖／藝起發光提供）

她也透露，在整理媽媽遺物時翻到了對方生前手寫信，裏頭寫著：「希望爸爸媽媽在天堂是很開心，希望兩個女兒是很幸福快樂的」字裡行間流露母親的溫柔與愛，楊蒨時也一度難過哽咽。

▲楊蒨時前進馬來西亞古晉。（圖／藝起發光與蒙福教會提供）

楊蒨時的媽媽生前人緣極佳，告別式當時有很多親友到場送別，「當天現場超乎我想像，整個都坐滿，媽媽是老師，學生代表上台感謝，媽媽人緣很好，這場告別禮拜讓家人都覺得很安慰」。