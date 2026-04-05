張文綺從三太子乩童 體驗到完全翻轉的人生

記者葉文正／馬來西亞古晉報導

張文綺在Still音樂盛會中分享自己的生命見證，談到自己從靈界捆綁到信仰得釋放的歷程，感動許多人，現場更是痛哭自己生命得到翻轉。她也提到目前投資鹹酥雞店大約還有六家，並感嘆：「在這種時機能不賠錢就很開心了。」

▲張文綺生命見證。（圖／藝起發光與蒙福教會提供）

她回憶，高中時期因課業與比賽壓力過大，身體開始出現異常反應。老師與家人帶她到民間「家神」與宮廟，當時她被認為具有靈異體質，從此開始與靈界接觸，也曾一度被安排成為三太子打頭陣參與儀式，也就是俗稱的乩童。

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▲張文綺如今身心都得到平衡。（圖／攝影中心攝）

進入演藝圈後，情況更加嚴重。她曾在攝影棚燈光昏暗時突然失控、口吐白沫，完全無法控制自己的身體，身心承受極大痛苦，也讓父母憂心忡忡。張文綺表示，那段時間她與家人之間的隔閡越來越深，常覺得自己與家人無法溝通，生活也陷入混亂。

25歲時，她甚至因長期參與宮廟儀式而陷入精神壓力與生活控制的困境，幾乎失去自由與正常生活。父親看在眼裡，心疼得一夜之間頭髮全白，也耐心勸她離開宮廟，並提醒她，家人的愛遠比外界任何儀式更可靠。張文綺因此開始重新尋找人生的出口。

張文綺表示，如今的她不僅在演藝事業中更加堅定自信，生活也充滿喜樂和平安。她也分享到，因為在教會弟兄姊妹的關心陪伴下，她慢慢恢復了身心的平衡，重新找回生活的節奏。在工作與信仰上，她持續努力，學習將神的愛活出在日常生活中。她希望透過自己的經歷與分享，鼓勵更多人仍然可以被醫治、重新開始，並用這份愛去影響身邊的人，體驗信仰生活中的真實與盼望。