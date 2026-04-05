李國毅認「外表有變化」　曝當爸4年心聲：用帥氣換成長

記者蔡宜芳／綜合報導

40歲男星李國毅在2021年娶回女友橘子（甘煖琳），育有一對兒女，近年除了拍戲，幾乎都將重心放在家庭上。他4日發文為兒子慶生，同時提到自己這幾年來的變化，感性直說：「回頭看過去的人生，還是很精彩。」

▲李國毅婚後育有一對兒女。（圖／翻攝自Instagram／lllego）

李國毅日前以驚喜合作嘉賓的身份參加炎亞綸的演唱會，掀起網友熱烈討論。他4日為兒子慶生時，也提到自己近年確實較少出現在大眾面前，因為工作以外的大部分時間都在陪小孩。

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▲李國毅日前登上炎亞綸的演唱會。（圖／翻攝自Instagram／lllego）

李國毅坦言：「外表的變化我有感覺，畢竟作息跟以前差很多（懂得就懂）沒有特別去對抗，代表我有真的在經歷這一段。」但他認為這不是犧牲，反而更像是一種「交換」，「用一點點的帥氣換一段自己想要但來不及實現的成長過程。」

▲李國毅分享老婆和兒子的照片。（圖／翻攝自Instagram／lllego）

對於受封「偶像劇男神」的過去，李國毅認為，那段日子依然精彩，只是現在心境已大不同，「現在的我，不太想一直站在光最亮的地方了。」直言只要有家人在，自己在哪都能發光。