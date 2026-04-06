獨／李銘順、范文芳「前世就有緣分」　許效舜看出羈絆：上輩子是她的守護神

記者蕭采薇／專訪

在華人演藝圈中，金鐘視帝李銘順與范文芳這對從《神鵰俠侶》走出來的「神仙眷侶」，結婚多年依然甜蜜如初，堪稱愛情神話。沒想到，這段令人稱羨的婚姻背後，竟隱藏著一段深厚的「前世羈絆」？擅長看面相的許效舜直接點出，其實李銘順上輩子就是范文芳的守護神。

▲李銘順、范文芳因戲生情，結婚多年依然甜蜜，是華人影視圈的「神鵰俠侶」。（圖／凱渥提供）



片場最狂「神算子」！許效舜憑字跡抓出「無形螺絲釘」

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李銘順和李國煌、許效舜，合作演出電影《NO GOOD！歐吉桑》。在螢光幕前總是瘋狂搞笑的許效舜，私底下其實是個具備高度靈性與敏銳觀察力的「大師」。在拍攝期間，他宛如劇組的「心靈導師」，不僅能察言觀色，甚至還能精準感應到常人忽略的能量場。

李國煌忍不住爆料，許效舜在片場簡直神乎其技：「他很神喔！他會點出『你今天不開心，你要怎麼樣』，真的講到阿公去！」李國煌回憶，許效舜準確看出他因為工作忙碌，很久沒有去祭拜已故的親人。李銘順也附和作證：「他還跟一個工作人員說，你的好像有一個長輩跟著你，真的！」

▲（左起）李銘順、許效舜、李國煌在電影《NO GOOD！歐吉桑》中，一同開啟第二人生。（圖／記者周宸亘攝）

面對眾人的驚嘆，李銘順解釋，許效舜並不一定是憑空「看見」，更多時候是感覺。像有次許效舜、李銘順跟另外一個導演吃飯，眾人聊天時，談到新作品感覺「有什麼東西卡卡的」。

沒想到許效舜馬上點出，因為劇中的故事有幾個人往生了，「你要拍這個內容，你還是要跟那幾個人報告一下，禮貌上。」準確點出劇組「卡住」的原因。許效舜笑說：「我當下可以抓到，原來那個螺絲釘掉的是哪一顆，那把它鎖緊一點，也許就會更順了。』」

▲李銘順演技備受肯定，獎項加身外更是戲約不斷。（圖／記者周宸亘攝）

李國煌更加碼爆料，有次老婆去探班，雖然面有難色，但什麼都沒說。許效舜走過去輕描淡寫地安慰：「大嫂，那件事情沒什麼事，說一說就好了。」李國煌驚訝地說：「他其實不知道是什麼事，可是他一看就知道是小孩子的事！」

前世的侍衛長與公主！李銘順甘做「范文芳的專屬園丁」

當話題轉向李銘順與愛妻范文芳的婚姻生活時，許效舜再度展現了他驚人的洞察力，鐵口直斷這兩人絕對有著極深的「前世羈絆」。李銘順笑說：「像他一直跟我說，你不要想太多，你在家就是個園丁！哈哈哈！」

許效舜認真地看著李銘順剖析：「其實，他老婆會跟他在一起，是跟前世有點關係的，因為他可能就是他老婆最好的守護神。這（婚姻）這座城堡裡面，他是一個快樂的園丁。他只在乎『這裡草皮夠短了嗎？』因為那個公主會在窗外一直看。對，他是一個很開心的園丁。」

▲許效舜擅長看面相。（圖／記者周宸亘攝）

對於這段浪漫的解讀，許效舜直接下了結論：「如果那一位是公主，這位就是侍衛長。她要幹什麼，侍衛長說『來，小順子！』他就去守護他的公主。」

外表魔鬼內心文青！許效舜親吐超宅私生活：愛雕刻磨石頭

面對許效舜猶如「開天眼」般赤裸裸的剖析，向來給人硬漢形象的李銘順，在一旁笑得合不攏嘴。不過，這位在片場總是有問必答、被李國煌形容為「百答、講不完」的許效舜，內心世界同樣有著極大的反差。

許效舜深情地剖析自己：「從我的角度看我在戲中的角色，他其實是很壓抑的。所以他跟朋友在一起，他才是他的宇宙，得到快樂。但是我在真實生活裡面，其實我是一個很快樂的人。樂於工作是我喜歡很多人很吵鬧、我很愛玩。」

▲（左起）李銘順、許效舜、李國煌戲中是死黨，戲外也是火花不斷。（圖／記者周宸亘攝）

然而，當褪下綜藝大哥的光環，許效舜吐露了鮮為人知的私下面貌：「當我還給自己的時候，其實我是很安寧的、很安靜的。我喜歡寫東西，我喜歡雕刻、磨石頭。」這番自白讓一旁的李銘順忍不住笑著下了一個超精闢的註解：「他是想說他的外表是魔鬼，內心是文青！他真的是文青啦！」《NO GOOD！歐吉桑》將於4月10日上映。